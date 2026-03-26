Credeam că ChatGPT le știe pe toate, dar prețurile din 2026 i-au dat peste cap calculele. Colegii noștri de la Timișoara, Iulia Pop și Alex Pancz, l-au pus la încercare: listă de cumpărături cu doar 100 de lei. Ce a urmat? Ajustări, surprize și un mic șoc la raft. Concluzia e clară: nici inteligența artificială nu scapă de scumpiri. Iar încadratul în buget a devenit, oficial, sport de performanță.

"Inteligența artificială știe de toate, dar, oare știe și cât costă viața reală?! Propun să îl luăm pe ChatGPT la cumpărături și să ne spună el ce mai putem cumpăra astăzi cu 100 de lei. Mă interesează produse de bază, pe care să le folosesc în bucătărie, pentru gătit, și să îmi ajungă, cam două zile, pentru două persoane", s-a întrebat reporterul Observator Iulia Pop înainte să pornească la drum.

Testul a început printre rafturi şi preţuri care se schimbă de la o zi la alta. Pentru ChatGPT nu ar trebui să fie o misiune complicată.

Iulia Pop: Salut! Dă-mi, te rog, lista de cumpărături, pentru ce am discutat mai sus.

ChatGPT: Sigur, uite lista de cumpărături, fără referire la vreun magazin anume, ca să fie general valabilă. Cu această listă te încadrezi în bugetul stabilit, iar ingredientele sunt gândite pentru meniul pe care l-am discutat.

Echipa Observator ştia exact ce vrea să gătească. Fără desert şi gustări între mese. Ca să nu complice lucrurile, a ales cele mai ieftine produse de pe raft.

Cu lista de cumpărături bifată, Iulia Pop și Alex Pancz l-au întrebat pe ChatGPT dacă se încadrează în buget. Răspunsul a fost optimist.

Iulia Pop: Eşti sigur ca îmi ajung 100 de lei pentru toate produsele astea? Să ştii că am înlocuit pulpele cu piept de pui – un kilogram, 36,50 lei.

ChatGPT: Ah, perfect. Cu modificarea asta e posibil să ajungi sub 100 de lei, depinde puţin de restul produselor.

Momentul adevărului a fost la casa de marcat.

Iulia Pop: Avem un total?

Casieră: 142 de lei și 60 de bani.

Iulia Pop: Deci, nu ne-am încadrat în cei 100 de lei. Iată că de această dată ChatGPT a greșit. Realitatea de la casă ne spune cu totul altceva - nu a putut să estimeze corect prețurile produselor pe care le-am pus în coș. Cel mai probabil l-a încurcat inflația. Și scumpirile din ultima perioadă.

Pentru că bugetul a fost depăşit, echipa Observator a cerut ChatGPT să explice unde s-a încurcat socoteala.

"În momentul în care am adunat prețurile din lista ta, totalul a ieșit mult mai mare, ajungând la 142,58 lei. Practic, pieptul de pui, pasta de tomate și celelalte produse s-au adunat mai mult decât am anticipat. Așadar, în viața reală, cu prețurile astea, ai depășit bugetul, iar varianta de 100 de lei ar fi fost posibilă doar cu oferte sau ajustări mai drastice", a răspuns ChatGPT.

Concluzia? În 2026, 100 de lei nu ajung nici pentru strictul necesar. Poate că inteligența artificială face calcule perfecte, dar viața reală le cam dă peste cap.

