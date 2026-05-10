Bacalaureatul se apropie cu pași repezi, iar pentru mulți elevi învățatul nu mai înseamnă doar manuale și caiete, ci și telefonul din mână. Platforme precum ChatGPT au devenit o soluție rapidă pentru explicații pe scurt și ușor de înțeles, iar informațiile sunt la un click distanță. Cât de corecte sunt însă? Profesorii şi specialiştii sunt de părere că tehnologia poate fi utilă pentru elevi, doar dacă este folosită corect şi nu ca singura sursă de învăţare.

Ce spun profesorii şi psihologii despre acest trend

Andra este din Târgu Jiu şi a fost admisă la prestigioasa universitate Yale. Tânăra recunoaşte că tehnologia a ajutat-o în procesul de învăţare. "Tinand cont că resursele online sunt mai actualizate şi mult mai uşor de a fi actualizate faţă de bazele scrise cum ar fi manualele le-am folosit mult mai mult pentru aplicarea în afara ţării", a declarat Andra Cîrstoiu, elevă. Tehnologia a ajutat-o şi pe Andreea în parcusul său academic. Ea este acum olimpică la Limba Franceză. "Odată cu apariţia acestor aplicaţii, corectarea textelor a devenit mai facilă, ChatGPT a fost un sprijin pot spune", a declarat Andreea, elevă.

Şi Andrei este olimpic, dar în domeniul IT. Aşa că tânărul şi-a folosit cunoştinţele pentru a crea o platformă online pentru ca tinerii să înveţe pentru examenele de informatică. "Sunt un mare adept al învăţării de pe platformele online. Am învăţat să învăţ singur considerând materia de la liceu doar bazele iar restul aprofundarea rămânând treaba mea pentru acasă", a declarat Andrei Frîntu, elev. Când vine vorba despre profesori şi specialişti, aceştia sunt de părere că tehnologia poate fi un aliat pentru elevi, mai ales în perioada Bacalaureatului, însă cheia rămâne modul în care fiecare alege să o folosească.

"Dacă există un echilibru şi dacă elevul are un discernământ şi este foarte bine ghidat de profesor, el poate să aleagă ce este potrivit din aceste platforme, dar categoric ele nu pot fi o sursă unică de informare şi documentare", a declarat Cristina Goanţă, directorul Colegiului Naţional "Tudor Vladimirescu" din Târgu-Jiu. "Până la a folosi inteligenţa artificială trebuie să ai o bază solidă. Până acolo trebuie să faci un efort cognitiv să te dezvolţi, să strucutrezi astfle încât să poti discerne dacă ceea ce citeşti sau ceea ce întâlneşti în media e adevărat sau fals", a declarat Laura Bârdeanu, psiholog. Examenele de Bacalaureat de anul acesta încep pe 8 iunie şi se încheie pe 7 iulie cu afişarea rezultatelor finale.

