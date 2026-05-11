ChatGPT și alte platforme de inteligență artificială au ajuns tot mai des "ajutoare" pentru teme, referate sau proiecte școlare. Dar unde se termină documentarea și unde începe plagiatul? Într-un interviu marca Observator 16, Magdalena Ghioca, avocat şi consultant juridic în şcoli, explică de ce folosirea AI fără limite clare poate afecta gândirea critică şi creativitatea copiilor şi avertizează că elevii riscă să transforme tehnologia într-un "scurtătură" periculoasă pentru educaţie. În lipsa unor reguli clare în România, părinţii şi profesorii încearcă să găsească echilibrul dintre utilitate şi abuz.

Mihaela Călin, prezentator: Să fie un "furtișag" dacă îți faci tema cu AI? Copiii înțeleg diferența dintre a gândi cu capul lor și a lua ceva gândit de altcineva? Cum se raportează?

Magdalena Ghioca, avocat şi consultant juridic în şcoli: Depinde de vârsta lor și de modul în care li se explică cum să folosească AI-ul. Da, e adevărat că, de cele mai multe ori, li se pare foarte ușor să-și facă temele cu AI, dar asta nu face decât să le limiteze modalitatea lor de a gândi, de a percepe lucrurile și de a expune ceea ce au învățat la școală. Platformele de AI nu sunt făcute ca să ne facă temele și nici să facă în locul nostru lucrurile pe care noi trebuie să le facem, ci să ne ajute să înțelegem anumite lucruri, să căutăm și să dezvoltăm un subiect.

Mihaela Călin, prezentator: La ce suntem atenți când îi vedem că încep să folosească ChatGPT?

Articolul continuă după reclamă

Magdalena Ghioca: Părintele trebuie să fie atent în momentul în care copilul folosește această aplicație. Pentru că, dacă o folosește atunci când își face temele, e clar că nu este cea mai bună metodă de gestionare. Ea trebuie folosită în vacanțe, când caută informații despre locurile unde se găsesc, în timpul liber, nicidecum când învață pentru școală. Eu insist să nu folosească deloc telefonul în perioada în care își fac temele. Dar, totuși, uneori este foarte greu să-i ținem departe de telefon pe parcursul zilei.

Mihaela Călin, prezentator: Ar trebui să avem niște reguli clare. Cine le poate face?

Magdalena Ghioca: Nu le avem încă în totalitate, pentru că există o directivă europeană care transpune normele adoptate la acel moment, dar acestea nu sunt încă transpuse complet în legislația din România. Ea nu face decât să evidențieze modalitatea de transparență și de evitare a anumitor inconsecvențe din platformele de AI, dar nu ne spune cum să o folosim, pentru că nimeni nu ne poate spune asta; noi trebuie să descoperim ceea ce este bine pentru noi.

Mihaela Călin, prezentator: În România, școlile, din punct de vedere legal, au libertatea să-și facă regulamente interioare chiar și în legătură cu folosirea AI?

Magdalena Ghioca: Oricine poate să folosească regulamentele proprii privind modalitatea de aplicare a AI-ului, dar asta nu pot spune că este neapărat un lucru rău, pentru că, de cele mai multe ori, aceste platforme ajută în activitatea educațională. Prin table smart, toate sunt făcute inclusiv cu aplicații AI, iar asta ajută la implementarea cunoștințelor educaționale în timpul orelor de curs.

Mihaela Călin, prezentator: La liceu sau la studenți, când folosesc AI la un referat, copiii mai înțeleg ce înseamnă un act de creație original sau o lucrare de cercetare?

Magdalena Ghioca: Folosind aceste platforme, niciodată nu o să aibă un act făcut de ei individual sau o operă proprie. Ei trebuie să înțeleagă că ceea ce fac este un mic plagiat, pentru că, în viitor, dacă vor vrea să-și dea doctoratul, vor trebui să aibă opere originale. Totul trebuie să vină de la tine. Platformele te ajută să reformulezi, dar, dacă iei de acolo toate informațiile pe care le găsești, niciodată nu vei avea propria ta operă.

Mihaela Călin, prezentator: Vă gândiți că am putea asista la procese de fraudă intelectuală pornind de la folosirea acestui AI sau va fi, de fapt, un scut?

Magdalena Ghioca: Au existat astfel de procese și înainte să existe această formă de AI foarte mediatizată, deci acum, cu atât mai mult, vor exista, pentru că acum este și mult mai ușor de identificat dacă acestea sunt plagiate, copiate și nu sunt opere proprii.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰