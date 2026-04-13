RCA mai scump în realitate decât în statistici. Autoritatea de Supraveghere Financiară vorbeşte de creşteri de 5 la sută pentru poliţele obligatorii. Şoferii reclamă însă majorări de zeci de procente sau chiar dublări de preţ. Totul depinde de tipul maşinii, spun specialiştii. Sunt mărci de autoturisme incluse în clase de risc mai mare, iar şoferii chiar plătesc în plus chiar dacă au istoricul curat.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a constatat o uşoară creştere a tarifelor pentru poliţele obligatorii odată cu eliminarea plafonării.

Tarifele au crescut în medie cu 5% pentru persoanele fizice şi cu 8% pentru cele juridice. Pe ansamblul întregii piețe, prima medie RCA a fost de 1.346 lei în anul 2025, în creștere cu 6% comparativ cu 2024. Rapoartele însă nu au legătură cu realitatea multor şoferi.

"2.100 de lei. S-a dublat! Dacă nu mai mult decât dublu. Am avut un eveniment, dar s-au mărit artificial, după părerea mea". "Aproape 3 mii. Foarte mult! Şi nu se justifică preţul. Vreo 800-900 de lei plăteam, până într-o mie". "În jur de 3,400 de lei pe an la această maşină cu motor de 2 L. Cred că este legat de ce s-a întâmplat pe piaţa asigurărilor, falimentele forţate", spun şoferii.

Ce explicaţii au specialiştii

Nu plătesc mai mult doar cei care au fost implicaţi în accidente, ci şi şoferii prudenţi. Spre exemplu, un şofer din Capitală care anul trecut avea un tarif de 996 de lei, a primit acum o ofertă unde cel mai mic preţ e de 1.267 de lei. Următorul tarif e de 1.736 de lei. Asta deşi a rămas la clasa de bonus B8. Până acum reprezentanţii ASF nu au comentat situaţia reclamată de şoferi. O posibilă explicaţie dată de specialişti...

"Posesorii unei anumite categorii de maşini au daune mai multe în anul care a trecut. Şi tu n-ai avut, dar te încadrezi în categoria respectivă de vehicule care au avut mai multe daune anul trecut. Şi atunci asigurătorul presupune că acea maşină este expusă mai mult la daune. Şi acolo trebuie să mărescă preţul", a declarat Sergiu Costache, expert asigurări.

O altă explicaţie ar putea fi legată de trecerea şoferului într-o altă categorie de vârstă, considerată a fi cu risc mai mare de accidente. Iar scumpirile nu se opresc aici!

"Nu putem să excludem creşterea inflaţiei, datorită creşterii preţului carburanţilor, energiei electrice şi a altor factori inflaţionişti. Şi atunci mă aştept ca preţurile să crească cel puţin la nivelul inflaţiei. Dacă vom avea inflaţie mai mare, vom avea preţuri mai mari şi la RCA", mai spune Sergiu Costache, expert asigurări.

Din cauza preţurilor, mulţi şoferi circulă fără asigurare obligatorie. Se estimează că 3 din 10 şoferi nu au RCA. Ei riscă să rămână fără plăcuţe de înmatriculare şi amenzi de cel mult 2000 de lei.

Pentru şoferii implicaţi într-un accident cu un conductor auto care nu are RCA situaţie e mai complicată. Trebuie să cheme poliţia, iar dosarul de daună se deschide direct la BAAR, Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, care va plăti despăgubirile dintr-un fond special.

