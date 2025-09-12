ANCOM a anunțat printr-un comunicat că furnizorii de telefonie și internet sunt obligați să își informeze abonații atât când aceștia își epuizează resursele incluse, cât și atunci când acumulează costuri suplimentare de 250 de lei (50 de euro), fără TVA, peste valoarea abonamentului, informează Agerpres.

Facturile uriașe, mai ușor de evitat: ce trebuie să facă operatorii de telefonie când depășești costurile - Shutterstock

Conform comunicatului transmis, ANCOM a impus furnizorilor aceste obligaţii pentru a spori transparenţa şi pentru a le permite utilizatorilor să îşi controleze mai bine costurile rezultate din utilizarea serviciilor de comunicaţii electronice.

"Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice au obligaţia legală de a informa utilizatorii în două situaţii critice de consum: la epuizarea resurselor incluse în abonament - când volumul de servicii (minute, SMS, date mobile etc.) inclus în planul tarifar este consumat în totalitate; la atingerea unui prag de consum suplimentar de 250 lei (50 euro), fără TVA - atunci când utilizatorii depăşesc valoarea abonamentului şi acumulează costuri suplimentare în cuantum de 250 lei (50 euro), fără TVA, furnizorii sunt obligaţi să emită o notificare clară şi promptă. În funcţie de politica comercială a furnizorilor, acest cost suplimentar poate include şi costurile înregistrate la accesarea serviciilor cu valoare adăugată. Important! Aceste obligaţii se aplică şi utilizatorilor finali microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizaţii nonprofit dacă aceştia nu au convenit în mod explicit să renunţe în tot sau în parte la aplicarea lor", se menţionează în comunicat.

De asemenea, ANCOM subliniază că, în cazul în care există neclarităţi cu privire la serviciile facturate, utilizatorii au posibilitatea de a consulta facturile detaliate, pe care furnizorii sunt obligaţi să le remită la cerere. Acestea trebuie să conţină o serie de informaţii minime, care să permită identificarea serviciilor utilizate şi a tarifelor percepute. Dacă aceste obligaţii de informare nu sunt respectate, utilizatorii se pot adresa ANCOM.

Articolul continuă după reclamă

Pe de altă parte, autoritatea precizează că prevederile legale în vigoare nu abilitează ANCOM să efectueze verificări cu privire la corectitudinea înregistrării traficului de către centrala operatorului.

"În cazul în care furnizorii nu respectă clauzele din contract, consumatorii pot sesiza Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), iar utilizatorii finali care sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizaţii non-profit se pot adresa mediatorilor autorizaţi sau instanţelor de judecată. ANCOM poate oferi consiliere, dar nu are atribuţii cu privire la sancţionarea furnizorilor în astfel de situaţii", se mai menţionează în comunicat.

InfoCentru ANCOM pune la dispoziţia utilizatorilor informaţii utile despre serviciile de comunicaţii electronice (telefonie, internet si televiziune), serviciile postale şi serviciile digitale, pentru a-i sprijini in alegerea şi folosirea acestor servicii. Informaţiile se referă în principal la încheierea contractelor, modalitatea de tarifare, calitatea serviciilor, deblocarea terminalelor sau serviciul de roaming.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este instituţia care promovează interesele utilizatorilor de servicii de comunicaţii electronice, servicii poştale şi servicii digitale în contextul tranziţiei la societatea Gigabit, prin valorificarea optimă a mixului de instrumente de administrare şi reglementare aflate la dispoziţia Autorităţii.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Când pleci de acasă, folosești aplicații pentru trafic ca să eviți aglomerația? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰