Democrații americani cer anchetarea ambasadoarei Kimberly Guilfoyle. Declaraţiile privind România, invocate

Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia, este vizată de o solicitare de verificare din partea democraților din Congres, pe fondul acuzațiilor privind promovarea unor contracte de gaze și posibile conflicte de interese. Controversele au ajuns și în România, după declarațiile atribuite ambasadoarei despre prăbușirea guvernului Bolojan.

Democrații de top din comisiile pentru afaceri externe ale Senatului și Camerei Reprezentanților au cerut Departamentului de Stat să analizeze activitatea lui Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia, după informaţiile publicate de Wall Street Journal privind eforturile acesteia de a promova contracte de gaze cu o companie greacă în sud-estul Europei.

Senatoarea Jeanne Shaheen, democrată din New Hampshire și principalul membru democrat al Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, a transmis joi o scrisoare secretarului de stat Marco Rubio, în care își exprimă îngrijorarea cu privire la ceea ce a numit "utilizări nepotrivite ale unei funcții oficiale" de către Guilfoyle. Printre acestea se numără participarea unui lobbyist înregistrat la întâlniri cu oficiali străini, precum și promovarea unuia dintre clienții greci ai lobbyistului și a unei societăți mixte a acestuia cu o companie susținută de statul grec.

"Astfel de acțiuni nu servesc credibilității SUA în străinătate și riscă să submineze diplomația americană", a scris Shaheen, care a votat anul trecut pentru confirmarea lui Guilfoyle. Ea a cerut Departamentului de Stat să precizeze "ce măsuri au fost și vor fi luate pentru a evita influența nejustificată și chiar aparența unui conflict de interese".

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Reprezentantul Gregory Meeks (democrat, New York), principalul democrat din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților, și-a exprimat "profunda îngrijorare" cu privire la activitatea lui Guilfoyle, într-o scrisoare adresată miercuri lui Rubio. "Dacă aceste informații sunt corecte, ambasadoarea Guilfoyle nu este potrivită să reprezinte Statele Unite în străinătate și ar trebui demisă din funcție", a scris el.

Cei doi parlamentari au solicitat Departamentului de Stat documente și răspunsuri, inclusiv o listă completă a tuturor întâlnirilor la care a participat lobbyistul, informații despre interesele financiare ale lui Guilfoyle și o prezentare completă a modului în care aceasta a promovat compania greacă Aktor Group. Shaheen a întrebat dacă Departamentul de Stat l-a autorizat pe lobbyistul Christos Marafatsos să participe la întâlniri cu oficiali ai unor guverne străine.

Ambasada SUA în Grecia respinge acuzațiile

Un oficial al Ambasadei SUA în Grecia a declarat că Guilfoyle "continuă să respecte toate normele etice ale Departamentului de Stat" și că "orice insinuare că ar fi acționat în afara normelor etice este categoric falsă".

Un avocat al lui Guilfoyle a declarat anterior pentru Wall Street Journal că ambasadoarea a colaborat cu mai multe companii din sectorul energetic și nu s-a concentrat asupra uneia singure. Un avocat al Aktor a declarat joi că "ambasadoarea a promovat constant interesele SUA".

Parlamentarii au solicitat, de asemenea, informații despre utilizarea avioanelor private de către Guilfoyle în calitate de ambasadoare, inclusiv a unuia plătit de directorul general al Aktor, și dacă aceste deplasări au respectat regulile Departamentului de Stat. Foști angajați ai ambasadei afirmă că este neobișnuit ca ambasadorii americani să călătorească cu aeronave private, iar regulile Departamentului de Stat prevăd de mult timp că ambasadorii trebuie să obțină o aprobare explicită înainte de a face acest lucru.

Când Guilfoyle a călătorit la Atena, în noiembrie, pentru a-și prezenta scrisorile de acreditare în calitate de ambasadoare, ea s-a aflat la bordul unui avion privat împreună cu omul de afaceri greco-american Eric Vassilatos, potrivit unor persoane familiarizate cu situația. De asemenea, în ianuarie, ea l-ar fi însoțit pe Vassilatos cu o aeronavă privată într-un zbor între Atena și Paris, potrivit acelorași surse.

Oficialul Ambasadei SUA a declarat că Guilfoyle a respectat "pe deplin instrucțiunile Departamentului de Stat" privind călătoriile oficiale.

Guilfoyle a stârnit nedumerire în rândul oficialilor din sud-estul Europei prin promovarea insistentă a Aktor și prin eforturile ample de a-l implica pe Marafatsos, unul dintre principalii lobbyiști ai companiei, a relatat săptămâna trecută Wall Street Journal. Aktor, prin intermediul unei societăți mixte cu o companie susținută de statul grec, a semnat în toamna anului trecut un contract pe 20 de ani pentru achiziționarea de gaze naturale lichefiate din SUA de la compania americană Venture Global.

Wall Street Journal a relatat, de asemenea, că, la o cină organizată la Atena în martie, Guilfoyle a avut o discuție aprinsă cu ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou. Referindu-se la iminenta prăbușire a guvernului României, Guilfoyle ar fi spus: "Putem face asta în orice țară vrem. Putem face asta și aici", potrivit publicației. Avocatul lui Guilfoyle a contestat această caracterizare a schimbului de replici.

Declarațiile despre România au stârnit controverse

În Grecia, partidele de opoziție cer guvernului să răspundă acestor comentarii sau să o convoace pe Guilfoyle pentru explicații. "Ministerul de Externe nu a convocat-o pentru a cere explicații. Dacă ar fi fost vorba despre o altă țară, ar fi făcut-o", a declarat pentru Wall Street Journal Haris Tzimitras, purtător de cuvânt al partidului de opoziție de stânga Syriza.

Pavlos Marinakis, purtător de cuvânt al guvernului grec, a declarat luni jurnaliștilor că "nu s-a pus niciodată problema unei amenințări" la adresa guvernului grec și că "așa ceva nu ar fi tolerat niciodată". El nu s-a referit explicit la comentariile despre România.

În România, declarațiile au provocat o puternică reacție politică, mai multe partide importante cerând informații suplimentare despre interacțiunile lui Guilfoyle cu politicienii români. Deputatul Alexandru Dimitriu de la USR a depus o plângere pentru trădare împotriva politicienilor români care s-au întâlnit cu Guilfoyle, acuzându-i că s-ar fi înțeles cu o putere străină "în scopul subjugării și subminării economice a României".

Guilfoyle, întâlnire cu lideri PSD la București

Guilfoyle a menționat România în timpul unei cine organizate la Atena în martie, la care au participat peste o duzină de persoane, inclusiv oficiali americani și greci și angajați ai ambasadei. Mai târziu în aceeași lună, Guilfoyle a ajuns la București pentru a participa la o conferință, unde a lăudat acordul recent dintre Venture Global și societatea mixtă a Aktor cu DEPA, companie energetică susținută de statul grec.

În acea seară, potrivit unei înregistrări video distribuite de presa română, Guilfoyle și Marafatsos au luat cina cu politicieni de rang înalt ai Partidului Social Democrat (PSD), inclusiv cu liderul partidului Sorin Grindeanu și ministrul Energiei Bogdan Ivan. Un avocat al lui Marafatsos a declarat că acesta a participat la cină cel mult 15 minute și că nu a luat parte la nicio discuție despre guvernul României.

În mai, guvernul român s-a prăbușit în urma unei moțiuni de cenzură inițiate de PSD și de partidul de extremă dreapta Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). Liderul PSD a negat că partidul ar fi colaborat cu SUA în acest demers. Premierul interimar Ilie Bolojan nu a purtat nicio discuție cu Guilfoyle, a declarat un purtător de cuvânt al Guvernului.