Aşa cum le stă în obicei românilor la zi de sărbătoare, mâncarea tradiţională e pusă la mare cinste. Fasolea cu ciolan este din nou meniul vedetă al Zilei Naţionale. După ce au participat la festivităţile organizate de 1 Decembrie, cei mai mulţi se îndreptă spre locurile unde din cazane uriaşe, răzbate aroma inconfundabilă de ciolan afumat. Măsurile de austeritate şi-au pus însă amprenta şi aici. La Slatina, de exemplu, cei care au vrut să fie siguri că prind o farfurie cu fasole şi ciolan s-au trecut din timp pe liste.

Nici mai mult, nici mai puţin de 3.000 de porţii de fasole cu ciolan vor fi împărţite astăzi la Slatina. Oamenii deja au început să primească porţiile de mâncare. Cei mai mulţi dintre ei consideră acest sistem unul corect şi organizat.

Aşadar, cei care au dorit să primească o porţie de mâncare s-au înscris pe o listă unde şi-au trecut numele şi numărul de telefon. În urma acestei proceduri, ei au primit un fel de bilet de ordine care le-a garantat accesul la o singură porţie de fasole cu ciolan.

Între timp, bucătarii au lucrat la foc continuu. În total, au preparat 700 de kilograme de fasole cu ciolan într-un cazan de două tone. Autorităţile au spus că ar fi vorba despre cel mai mare cazan din România în care s-a pregătit acest fel de mâncare.

Acest sistem, pe bază de invitaţie, a fost introdus pentru a evita îmbulzeala, cozile dar şi nemulţumirile, după ce în anii anteriori au existat situaţii în care unele persoane reuşeau să treacă de mai multe ori prin rând şi să ia mai multe porţii decât era prevăzut. Costurile întregii acţiuni se ridică la aproximativ 30.000 de euro.

