Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Fasole cu ciolan, doar cu bilet de ordine. Peste 3.000 de porţii au fost împărţite la Slatina

Aşa cum le stă în obicei românilor la zi de sărbătoare, mâncarea tradiţională e pusă la mare cinste. Fasolea cu ciolan este din nou meniul vedetă al Zilei Naţionale. După ce au participat la festivităţile organizate de 1 Decembrie, cei mai mulţi se îndreptă spre locurile unde din cazane uriaşe, răzbate aroma inconfundabilă de ciolan afumat. Măsurile de austeritate şi-au pus însă amprenta şi aici. La Slatina, de exemplu, cei care au vrut să fie siguri că prind o farfurie cu fasole şi ciolan s-au trecut din timp pe liste.

de Diana Severin

la 01.12.2025 , 14:22

Nici mai mult, nici mai puţin de 3.000 de porţii de fasole cu ciolan vor fi împărţite astăzi la Slatina. Oamenii deja au început să primească porţiile de mâncare. Cei mai mulţi dintre ei consideră acest sistem unul corect şi organizat.

Aşadar, cei care au dorit să primească o porţie de mâncare s-au înscris pe o listă unde şi-au trecut numele şi numărul de telefon. În urma acestei proceduri, ei au primit un fel de bilet de ordine care le-a garantat accesul la o singură porţie de fasole cu ciolan.

Între timp, bucătarii au lucrat la foc continuu. În total, au preparat 700 de kilograme de fasole cu ciolan într-un cazan de două tone. Autorităţile au spus că ar fi vorba despre cel mai mare cazan din România în care s-a pregătit acest fel de mâncare.

Articolul continuă după reclamă

Acest sistem, pe bază de invitaţie, a fost introdus pentru a evita îmbulzeala, cozile dar şi nemulţumirile, după ce în anii anteriori au existat situaţii în care unele persoane reuşeau să treacă de mai multe ori prin rând şi să ia mai multe porţii decât era prevăzut. Costurile întregii acţiuni se ridică la aproximativ 30.000 de euro.

Diana Severin
Diana Severin Like

Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe.

1 decembrie slatina olt
Înapoi la Homepage
Afacerea în care Dan Șucu are pierderi de 33,3 milioane de euro. Raport fiscal dezastruos pentru român
Afacerea în care Dan Șucu are pierderi de 33,3 milioane de euro. Raport fiscal dezastruos pentru român
Ionuț, ofițerul SPP al lui Nicușor Dan, o nouă apariție alături de președintele României. Cum s-a prezentat la parada militară
Ionuț, ofițerul SPP al lui Nicușor Dan, o nouă apariție alături de președintele României. Cum s-a prezentat la parada militară
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Un cuplu din Texas a cumpărat un conac dărăpănat în Italia cu 160.000 de dolari, fără să-l vadă înainte. Renovarea i-a surprins complet
Un cuplu din Texas a cumpărat un conac dărăpănat în Italia cu 160.000 de dolari, fără să-l vadă înainte. Renovarea i-a surprins complet
Zonele din România în care zăpada a ajuns la doi metri. Există risc de avalanșă
Zonele din România în care zăpada a ajuns la doi metri. Există risc de avalanșă
Comentarii


Întrebarea zilei
Plănuiţi o escapadă în minivacanţa de 1 Decembrie?
Observator » Ştiri economice » Fasole cu ciolan, doar cu bilet de ordine. Peste 3.000 de porţii au fost împărţite la Slatina