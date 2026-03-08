Războiul din Orientul Mijlociu scumpeşte carburanţii aproape zilnic. Agricultorii români urmăresc cu îngrijorare preţurile şi spun că la vară vom avea o producţie mai mică şi mai scumpă. Ei spun că nu-și vor mai permite să folosească utilajele agricole ca înainte şi, prin urmare, vor cultiva mai puţin.

Fermierii simt deja efectele creșterii prețurilor la carburanți. Specialiștii avertizează că acestea ar mai putea să crească. Constantin Iancu, unul dintre cei mai mari fermieri din județul Dolj a explicat situaţia dificilă cu care se confruntă agricultorii în această perioadă.

Fermierul cultivă aproximativ 2500 de hectare de teren agricol. Întrebat cum este pentru el această perioadă, Constantin Iancu a spus că situația este foarte grea, mai ales că anul trecut mulți fermieri au încheiat sezonul pe pierdere.

"Deci această perioadă este foarte grea, având în vedere că și anul trecut fermierii au închis afacerile pe minus, iar anul acesta inputurile au crescut cu 20%, iar prețurile oferite de traderi pentru cumpărarea produselor agricole sunt mai mici cu 10%. Deci, cu siguranță, la vară, când vom vinde producția, vom fi din nou pe minus, iar multe ferme, printre care și eu, ar putea să își închidă activitatea.", a menţionat fermierul Constantin Iancu.

Articolul continuă după reclamă

Întrebat ce înseamnă mai exact acest lucru, fermierul a explicat că nu este vorba despre o alegere, ci despre o necesitate, generată de contextul economic și geopolitic actual.

"Nu este o măsură, este o necesitate. Din cauza contextului - vedeți, război la graniță, război în Orientul Mijlociu, inputuri crescute, venituri scăzute - nu mai poți să faci față, pur și simplu. Și atunci trebuie să închizi. Cei care au posibilitatea să închidă fără pierdere, adică fără să rămână cu datorii restante la furnizori sau la bănci, astfel încât să poată fi exonerați de lichidările care ar putea începe din partea acestora.", a adăugat fermierul.

Potrivit lui Constantin Iancu, fermierii care au posibilitatea vor încerca să își închidă temporar activitatea fără să acumuleze datorii la furnizori sau la bănci, pentru a evita eventuale proceduri de executare sau lichidare.

"Da, o pui pe pauză nevoit. Nu pentru că așa vreau eu sau pentru că am o ambiție, ci pentru că nu mai pot. Pur și simplu nu se mai poate merge înainte. Vom pune pe pauză un an, doi, trei. Poate se vor încheia aceste războaie, prețurile la inputuri vor scădea și atunci poate reușim să reluăm activitatea agricolă.", a mai spus fermierul.

Fermierul a mai atras atenția că, în această perioadă, pe piața din România ar putea ajunge mai multe produse importate prin acordul Mercosur, care sunt mai ieftine, dar a căror calitate este, în opinia sa, discutabilă.

Întrebat ce ar trebui să știe consumatorii și dacă vor crește prețurile la alimente, Constantin Iancu a răspuns: "Cu siguranță, prețurile vor fi mai mari la alimente pentru produsele pe care le producem noi, pentru produsele autohtone, și probabil că vor fi prețuri un pic mai mici pentru produsele importate din aceste țări. Așa cum știm, acolo prețurile de producție sunt mai mici și, în consecință, și prețurile la cereale pe care le vor exporta la noi vor fi mai mici, iar efectul acesta de domino se va simți și la raft."

Efectele, așadar, se resimt în domeniul agricol, potrivit fermierilor. Producția agricolă din acest an ar putea fi mult mai mică și, implicit, mai scumpă.

Diana Severin Like Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe. ➜

Întrebarea zilei Cumpăraţi cadouri de 8 Martie? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰