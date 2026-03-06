27.000 lei de la stat pentru tinerii români care se angajează pentru prima dată. Singura condiţie pusă de lege

Tinerii români care se angajează pentru prima dată ar putea ajunge să primescă de la statul român până la 27.000 de lei. Suma ar fi eşalonată pe perioada a doi ani. Există, însă, şi o condiţie extrem de importantă.

Guvernul României a adoptat o Ordonanţă de Urgenţă care modifică Legea Şomajului şi introduce o primă de stabilitate pentru tinerii fără loc de muncă şi fără studii. Astfel, cei care se angajează pentru prima dată cu contract nedeterminat ar putea primi până la 27.000 lei în decursul primilor doi ani de muncă. Condiţia este ca aceştia să îşi păstreze jobul pentru cel puţin încă un an după cei doi în care vor încasa subvenţia de la stat.

Sumele ar fi distribuite astfel

1.000 lei pe lună în primul an de muncă

1.250 lei pe lună în al doilea an de muncă

Un raport îngrijorător arată cu un angajat din trei din România câştigă sub 2.700 lei pe lună, iar 6 din 10 sub 4.100 lei.

Florin Manole: "Cine va încălca contractul va trebui să restituie sumele"

Ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit pentru Observator.

"În aceleaşi prime 12 luni, tânărul primeşte 1.000 lei pe lună, iar în următoarele 12 luni va primi 1.250 lei pe lună. Toate acestea vin cu o condiţie. Cel puţin 12 luni după această subvenţionare din partea statului, aceşti tineri să fie păstraţi în baza unui contract de muncă. Cine va încălca contractul va trebui să restituie sumele întregi. Dacă vrem o economie mai dezvoltată, avem nevoie nu doar de companii şi de capital, dar în primul rând de capital uman", a spus el.

