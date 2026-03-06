Comisia Europeană a dat undă verde unei scheme propuse de România, în valoare de 150 de milioane de euro (aproximativ 764 de milioane de lei), destinată sprijinirii capacităților de stocare a energiei electrice, în linie cu obiectivele Pactului pentru o industrie curată. Programul vizează realizarea unor instalații de stocare cu o capacitate minimă totală de 2.174 MWh. Sprijinul financiar va fi acordat printr-o schemă cu buget și volum estimate, printr-o procedură competitivă de selecție, care urmează să fie organizată până la 31 decembrie 2030, potrivit News.ro.

Comisia Europeană a aprobat schema României de 150 de milioane de euro pentru stocarea energiei - Hepta

Această măsură va contribui la tranziţia către o economie neutră din punct de vedere climatic. Schema a fost aprobată în temeiul Cadrului privind ajutoarele de stat în contextul Pactului pentru o industrie curată (CISAF), adoptat de Comisie la 25 iunie 2025.

România i-a notificat Comisiei, în cadrul CISAF, o schemă în valoare de 150 de milioane de euro pentru sprijinirea instalării de noi instalaţii de stocare a energiei electrice de cel puţin 2 174 MWh, care vor contribui la obiectivele Pactului pentru o industrie curată.

Proiecte de stocare a energiei, finanțate din Fondul pentru modernizare

Articolul continuă după reclamă

Scopul acestei scheme este de a facilita integrarea surselor regenerabile variabile de energie în sistemul naţional de energie electrică prin creşterea capacităţii de stocare. În cadrul acestei scheme, sprijinul va lua forma unor ajutoare pentru investiţii prin granturi directe pentru noile sisteme autonome de stocare a energiei în baterii. Schema va fi finanţată din Fondul UE pentru modernizare. Beneficiarii vor fi selectaţi printr-o procedură competitivă de atribuire.

Comisia a constatat că schema notificată de România este în conformitate cu condiţiile stabilite în CISAF. Şi anume, ajutorul va fi acordat pe baza unei scheme cu un volum şi un buget estimat, printr-o procedură competitivă de atribuire, înainte de data de 31 decembrie 2030.

Comisia a concluzionat că schema notificată de România este necesară, adecvată şi proporţională pentru a accelera tranziţia către o economie neutră din punct de vedere climatic şi pentru a facilita dezvoltarea anumitor activităţi economice care sunt importante pentru punerea în aplicare a Pactului pentru o industrie curată, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcţionarea UE şi condiţiile prevăzute în CISAF.

Având în vedere aceste considerente, Comisia a aprobat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

Alexandru Badea Like În presa online de 16 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Când ar trebui să plafoneze statul prețul carburanților? Când trece de 9 lei Când trece de 10 lei Când trece de 11 lei

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰