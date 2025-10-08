România primește 500 de milioane de euro de la BEI pentru Autostrada Sibiu-Pitești. "O investiţie în oameni"

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a semnat un contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții pentru construcția Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești, primul drum de mare viteză care va traversa Munții Carpați. Proiectul, estimat la 5,5 miliarde de euro, este considerat o prioritate strategică națională și un pas important spre conectarea României la rețelele europene de transport, scrie Agerpres.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a semnat contractul de finanţare în valoare de 500 milioane de euro cu Banca Europeană de Investiţii (BEI), destinat construcţiei Autostrăzii A1 Sibiu-Piteşti, a anunţat miercuri Ministerul Finanţelor.

Aceasta este cea mai importantă lucrare de infrastructură rutieră din România și prima autostradă care va traversa Munţii Carpaţi.

Cu o lungime totală de 122 km, Autostrada Sibiu-Piteşti este împărţită în cinci secţiuni: Sibiu - Boiţa, Boiţa - Cornetu, Cornetu - Tigveni, Tigveni - Curtea de Argeş şi Curtea de Argeş - Piteşti. Proiectul face parte din reţeaua centrală de transport transeuropeană (TEN-T) şi din Master Planul General de Transport al României. Obiectivele majore sunt: creşterea eficienţei transportului, reducerea timpilor de călătorie, îmbunătăţirea siguranţei rutiere şi conectarea regiunilor româneşti la reţelele europene.

Articolul continuă după reclamă

O investiţie în oameni, siguranţă şi oportunităţi

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Valoarea totală a proiectului este estimată la aproximativ 5,5 miliarde de euro, finanţarea fiind asigurată din mai multe surse: fonduri externe nerambursabile prin POIM 2014-2020 şi Programul Transport 2021-2027 (circa 1,83 miliarde euro), bugetul de stat şi împrumuturi de la BEI. Potrivit BEI, valoarea totală cu TVA ajunge la 6,716 miliarde euro.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Condiții avantajoase pentru împrumut și etapizarea finanțării

Potrivit comunicatului, continuarea finanţării este deja prevăzută, iar un al doilea contract, tot de 500 milioane euro, ar putea fi semnat în prima jumătate a anului 2026.

Proiectul a început în martie 2020 și are termen de finalizare estimat pentru trimestrul IV din 2028. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii coordonează întregul proces, iar implementarea este asigurată de CNAIR.

Cheltuielile acoperite prin împrumut vor fi incluse în bugetul Ministerului Transporturilor/CNAIR, în limitele alocărilor bugetare anuale. Ministerul Finanţelor va face tragerile din împrumutul BEI, iar sumele vor fi utilizate pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Împrumutul poate fi accesat în termen de 3 ani de la semnare și utilizat în maximum 10 tranşe, fiecare de cel puţin 50 milioane euro. Dobânda, maturitatea şi alte condiţii financiare se vor stabili individual pentru fiecare tranşă. Perioada maximă de rambursare este de 27 de ani pentru rambursarea în mai multe rate sau 16 ani pentru o rambursare unică.

Anunțul a fost făcut în timpul vizitei în România a vicepreşedinţilor BEI, Ioannis Tsakiris şi Robert de Groot, care au discutat cu oficialii români despre priorităţile de finanţare pentru investiţii sustenabile şi creştere economică.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați cumpărat aur pentru investiții? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰