FMI reduce la jumătate prognoza de creștere economică a României și anticipează inflație și șomaj mai ridicate

Fondul Monetar Internațional (FMI) a revizuit în scădere estimarea privind creșterea economică a României pentru acest an, reducând-o la jumătate, și a înrăutățit, în același timp, prognozele legate de inflație și șomaj, potrivit News.ro.

de Redactia Observator

la 14.04.2026 , 21:17
FMI reduce la jumătate prognoza de creștere economică a României și estimează inflație și șomaj mai mari - Shutterstock

Economia României este aşteptată acum să crească cu 0,7% în 2026, comparativ cu un avans de 1,4% estimat în toamnă, potrivit celui mai recent raport FMI privind perspectivele economiei mondiale, analizat de Profit.ro.

Ritmul de creştere ar urma să îl egaleze pe cel din 2025. Datele anunţate de INS săptămâna trecută indică un avans în termeni reali de 0,7% pentru economia românească anul trecut, după o creştere de 0,9% în 2024.

România a intrat însă în recesiune tehnică în a doua jumătate a anului, cu două trimestre consecutive de scădere.

FMI estimează că economia românească îşi va reveni puternic în 2027, când ar urma să crească cu 2,5% în ritm anual.  

În ceea ce priveşte preţurile de consum, FMI preconizează o inflaţie medie de 7,8% în România în acest an, peste rata de 6,7% estimată în raportul din octombrie. Inflaţia medie anuală este aşteptată să decelereze la 3,9% în 2027.

Pe piaţa muncii, rata şomajului este preconizată la 6% în 2026, în creştere cu 0,2 puncte procentuale, de la o rată de 5,8% estimată anterior.

Observator » Ştiri economice » FMI reduce la jumătate prognoza de creștere economică a României și anticipează inflație și șomaj mai ridicate
