Proiectul de lege care priveşte Pilonul 2 de Pensii a fost adoptat de Senat, cu amendamente. După ce aleşii noștri s-au contrazis pe procentul care poate fi retras în tranşă unică şi apoi au modificat şi perioada de eşalonare, acum s-a decis că vor face o concesie. Pacienţii oncologici vor putea retrage toţi banii odată.

Senatul a decis şi tranşat astăzi problema Pilonului 2 de pensii şi modul în care vom beneficia de aceşti bani. În mare, proiectul depus de Guvern a rămas la fel. În momentul pensionării putem retrage într-o tranşă unică maximum 30 % din suma adunată la Pilonul 2. Dar proiectul, atenţie, acoperă şi pilonul 3 şi pilonul 4. După această primă tranşă, plăţile se fac eşalonat pe o perioadă de 8 ani.

Modificarea faţă de ceea ce ştiam în acest proiect a venit sub forma unui amendament. Şi anume: bolnavii cu afecţiuni oncologice pot primi, la cerere, toţi banii acumulaţi la Pilonul 2, într-o singură tranşă. Motivele sunt evidente. Şi a mai fost un amendament care, după foarte multe discuţii, a fost respins de Senat.

Concesie doar pentru bolnavii de cancer

Articolul continuă după reclamă

Se dorea ca şi cei cu aşa numitele afecţiuni cronice debilitante sau consumptive, de genul celor cardio-vasculare, pulmonare, neurologice şi aşa mai departe să poată, de asemenea, retrage toţi banii. După această decizie, evident nu vor putea face acest lucru.

Vă reamintim, Pilonul II reprezintă sistemul fondurilor de pensii administrate privat şi de la apariţia sa, este unul din cele mai modificate şi mai lipsite de predictibilitate proiecte ale statului. A apărut în 2008 ca o completare la pensia clasică de stat, pilonul 1 care, aşa cum spun toţi specialiştii, îşi va pierde în următorii ani şi mai mult puterea de a ne asigura o bătrâneţe liniştită.

S-a pornit de la 2% şi se planifica o creştere de 0,5% pe an până la pragul de 6%, lucru care nu s-a întâmplat niciodată. Maximul a fost de 5,1% din 2016, a coborât din nou, la 3,75% în 2018 şi, de la 1 Ianuarie 2024 a urcat la cota actuală, 4,75%.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale ar trebui interzise minorilor până la o anumită vârstă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰