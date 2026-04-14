Dacă până acum renunțam la produsele autohtone pentru cele de import ca să plăteam mai puțin, acest lucru nu mai e valabil. Criza carburanților, inflația, dar și contextul internațional tensionat au dus la o explozie a prețurilor. Specialiștii atrag atenția că valul de scumpiri ar putea continua și în perioada următoare.

Valul de scumpiri cuprinde totul. Dacă până acum renunțam la gustul autentic pentru a plăti mai puțin, acum, nici măcar la fructele și legumele de import nu mai putem pofti. Cu portofelul aproape gol, oamenii se plâng și spun că abia mai fac față valului de scumpiri.

"Puțin mai mari față de acum o săptămână, au crescut cu 30-40%" a spus un cumpărător.

Și comercianții se plâng și spun că doar soluțiile din partea guvernanților le mai pot salva micile afaceri.

"Din cauza motorinei este totul, motorinei, benzinei, deci totul este dereglat, da. Dar vă dați seama, unde vom ajunge nu știm, acuma să vedem ce hotărăște guvernul" a spus comerciantul Daniel Sîrbu.

De ce s-au scumpit şi produsele de import

Specialiștii vin însă cu explicații.

"Sunt taxe vamale, sunt proceduri vamale care ridică ușor, ușor costurile. Marfa trebuie asigurată, asta înseamnă iar niște costuri. Situația geopolitică de asemenea are niște influențe foarte mari negative" a explicat președintele ANCMMR, Feliciu Paraschiv.

Și la Constanța în piață, tarabele sunt pline cu legume din import, cu prețuri la fel de mari.

Comerciant: 46 de lei.

Reporter: Pe toate?

Comerciant: Păi e 60 de lei kilogramul.

Oamenii reduc cantitățile sau renunță complet la anumite produse.

"Sunt mai scumpe, mult mai scumpe și cred că vor mai urma scumpiri din păcate" a spus un cumpărător.

Specialiștii estimează că prețurile vor rămâne ridicate și după sărbătorile pascale, iar o eventuală scădere ar putea avea loc abia odată cu creșterea producției locale.

