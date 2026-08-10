Depozitele de gaze ale României sunt umplute în proporţie de 62,77%, sub nivelurile din anii precedenţi

Depozitele de gaze naturale ale României erau umplute în proporție de 62,77%, potrivit datelor afișate de platforma Gas Infrastructure Europe (AGSI). Stocul total se ridica la 21,2565 TWh, echivalentul a aproximativ 2 miliarde de metri cubi de gaze, iar nivelul de umplere creștea cu 0,40 puncte procentuale față de ziua precedentă. România se afla peste media Uniunii Europene, de 58,84%, dar diferența față de nivelul comunitar era relativ redusă. Datele arată faptul că operatorii români continuau să injecteze gaze în depozite, în perspectiva sezonului rece 2026–2027.

La nivelul Uniunii Europene, depozitele de gaze erau umplute în proporţie de 58,84%. România depăşea această medie cu aproape patru puncte procentuale, dar se afla în urma mai multor state europene.

Cele mai ridicate niveluri din tabelul AGSI erau înregistrate în:

Polonia - 87,12%;

Portugalia - 82,94%;

Italia - 77,20%;

Spania - 72,54%;

Danemarca - 66,84%;

Ungaria - 62,84%.

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România, cu un nivel de 62,77%, era foarte aproape de Ungaria şi înaintea unor state precum Franţa, Germania, Austria, Croaţia şi Cehia. În Germania, depozitele erau umplute în proporţie de 48,18%, iar în Franţa nivelul era de 59,99%.

La polul opus se aflau Suedia, cu 36,91%, Belgia, cu 39,97%, Ţările de Jos, cu 39,52%, Slovacia, cu 45,65%, şi Letonia, cu 45,83%. Ucraina, inclusă în categoria statelor din afara Uniunii Europene, avea un grad de umplere de 30,28%.

Stocuri mai mici decât în august 2025

Nivelul din august 2026 este inferior celui înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut. La începutul lunii august 2025, depozitele româneşti erau umplute în proporţie de aproximativ 71%, cu un stoc de circa 24 TWh, adică aproximativ 2,3 miliarde de metri cubi.

Prin comparaţie, stocul actual de 21,2565 TWh este cu aproximativ 2,7 TWh mai mic decât cel raportat la începutul lunii august 2025. Diferenţa reprezintă aproximativ 250-260 de milioane de metri cubi de gaze.

La 25 august, gradul de umplere ajunsese la 81,07%, iar cantitatea de gaze depozitată era de 27,45 TWh, echivalentul a aproximativ 2,6 miliarde de metri cubi.

Diferenţa faţă de august 2024 este şi mai mare

În august 2024, România avea un avans considerabil faţă de nivelul actual. La 16 august, depozitele erau umplute în proporţie de peste 88%, iar cantitatea de gaze înmagazinată era estimată la aproximativ 2,8 miliarde de metri cubi.

Ulterior, la 23 august 2024, stocul ajunsese la 2,878 miliarde de metri cubi, reprezentând un grad de umplere de 90,79%.

Prin urmare, faţă de nivelul din august 2024, stocul actual este mai mic cu aproximativ 7-8 TWh, respectiv cu aproape 800 de milioane de metri cubi. Comparaţia trebuie făcută ţinând cont de datele disponibile pentru zile diferite, deoarece stocurile se modifică zilnic prin injecţii şi extracţii.

Importanţa stocurilor pentru iarna 2026-2027

Gazele din depozite reprezintă una dintre principalele surse utilizate pentru acoperirea consumului în perioadele reci, când cererea gospodăriilor şi a industriei creşte. Un nivel mai ridicat al stocurilor înaintea începerii sezonului rece reduce presiunea asupra importurilor şi asupra preţurilor de pe piaţa regională.

În cazul României, nivelul de 62,77% oferă o bază pentru continuarea umplerii depozitelor, dar menţine necesitatea unor injecţii constante în lunile următoare. Pentru atingerea unui nivel apropiat de cel din anii precedenţi, ar fi necesară recuperarea unui decalaj de câteva sute de milioane de metri cubi faţă de august 2025 şi de aproximativ 800 de milioane de metri cubi faţă de august 2024.