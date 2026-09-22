În sudul ţării, la Dăbuleni, nu cresc doar pepeni. Mai nou şi fistic, banane, kiwi și curmale. Temperaturile tot mai ridicate le dau fermierilor curaj să testeze culturi exotice, rezistente la caniculă. Anul acesta, pentru prima dată, agricultorii români recoltează fisticul.

"Aici avem fructele de fistic. Este practic fructul pe care îl ştim din magazin, uşor crăpat cu miezul în interior uşor rozaliu", a spus un fermier.

În sudul României, toamna arată tot mai diferit. În locul merelor și perelor, producătorii culeg acum fructe exotice din livezile din Dăbuleni.

Fisticul este vedeta acestui sezon, iar pentru prima dată, fructul de aici a ajuns la maturitate completă. Un singur pom poate produce între 8 și 12 kilograme, iar recolta din acest an confirmă că planta s-a adaptat bine condițiilor din sudul țării.

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Fisticul se adaptează fără probleme verilor toride și rezistă iarna la temperaturi de până la -30 de grade Celsius.

"Aici avem banana nordului. O aromă la fel ca crema de zahăr ars, altele seamană uşor cu mango", a explicat Irina Titirică, inginer agricol.

Şi pawpaw sau banana nordului creşte la fel de bine acum în Oltenia ca în America de Nord.

"Aici avem baby kiwi, este un fruct pe care il putem manca asa cum este, fără să-l decojim. Dacă mâncăm un fruct de baby kiwi consumăm o cantitate dublă de vitamina C", a declarat Irina Titirică, inginer agricol.

La staţia de cercetare din Dăbuleni se testează şi alte fructe. Baby kiwi, kaki şi curmale chinezești.

"Este unul dintre cei mai buni ani din ultimii 5-10 ani pentru zona de pomicultura. Este primul an în care nu am avut probleme în primăvară. Fisticul arată foarte bine şi banana nordului şi kaki, chiar şi kiwi", a spus Ştefan Nanu, director al staţiei de cercetare.

Copaci exotici sunt plantati si pentru decor. In faţa primăriei troneaza un curmal chinezesc

"A dat roade şi este conform aşteptărilor noastre. Sunt spectaculoşi, au un verde sfidător la adresa soarelui şi sigur o fructificare care este ca o terapie pentru psihic", a spus Sorin Sandu, primar comuna Călăraşi.

Deocamdată, singurul fruct ajuns pe piață este curmalul chinezesc, care se vinde cu 50 de lei kilogramul.