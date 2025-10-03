Furtunile au lovit 49 de localități și Capitala: peste 140 de mașini avariate, un rănit în București

Fenomenele meteo extreme de vineri au provocat pagube semnificative în 14 județe și în municipiul București. Copaci doborâți, acoperișuri smulse și mașini distruse sunt doar câteva dintre efectele furtunilor, care au necesitat intervenții în zeci de localități. O persoană a fost rănită după ce un copac s-a prăbușit peste un autoturism.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că furtunile de vineri, între orele 07:00 și 21:00, au produs efecte în 49 de localități din 14 județe (Argeș, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Dolj, Dâmbovița, Giurgiu, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman și Vrancea), precum și în municipiul București.

Salvatorii au intervenit pentru evacuarea apei din 21 de curți, 5 locuințe, 4 subsoluri ale unor instituții și agenți economici și de pe două străzi.

Pagube însemnate și intervenții în Capitală

De asemenea, au fost degajați 237 de copaci și patru stâlpi de electricitate prăbușiți, care au avariat 141 de autoturisme.

Vântul a smuls elemente de construcție de pe acoperișurile a 63 de imobile.

În București, efectele au fost semnificative.

În Sectorul 3, pe Splaiul Unirii, un copac s-a prăbușit peste o mașină în care se aflau două persoane. Una dintre ele, conștientă, cu traumatisme minore, a fost transportată la spital.

În Sectorul 4, pe strada Luică, un alt copac a căzut peste un autoturism aflat în mers, însă șoferul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Din cauza fenomenelor meteo, circulația rutieră a fost afectată temporar: DN 57A din Caraș-Severin a fost îngreunat de căderi de pietre, iar DJ 204B din Vrancea a fost blocat de un copac căzut pe carosabil.

Totodată, porturile Constanța Nord, Constanța Sud, Midia și Bara Sulina au fost închise.

Echipele de intervenție continuă să acționeze în teren pentru remedierea problemelor.

Autoritățile le reamintesc cetățenilor să respecte recomandările oficiale și să adopte un comportament preventiv pentru a-și proteja viața și bunurile.

