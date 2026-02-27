O situaţie alarmantă, care escaladează de la un an la altul. Toată lumea se îngrozeşte când apare un astfel de caz, politicienii postează pe Facebook, părinţii se alarmează câteva zile, apoi... cu toţii o luăm de la capăt. Şi aşteptăm următorul caz ca să ne îngrijorăm.

În tot acest timp, violenţa arde mocnit şi fără un plan comun acasă şi la şcoală rezultatul va fi mereu acelaşi.

Subiectul a fost dezbătut în ediţia de vineri a Observator 16, alături de Magdalena Ghioca, avocat care s-a implicat în multe cazuri care au avut în centru copiii şi problemele lor.

"S-a ajuns aici datorită multor aspecte pe care copiii le găsesc în reţelele de socializare, în spaţiile media. Din intenţia lor de a brava, poate, în faţa altora şi din lipsa de înţelegere şi percepţie a efectelor pe care faptele lor le pot avea. Şi atunci, ajungem în astfel de situaţii în care copiii săvârşesc anumite fapte penale, fără să conştientizeze, fără să îşi dea seama, fără să fie informaţi cu privire la aceste aspecte", a explicat Magdalena Ghioca.

În plus, avocata a explicat că şcoala trebuie să fie cea care ia atitudine de fiecare dată când copiii ajung în conflicte.

"Şcoala trebuie să intervină tot timpul într-un conflict între elevi. Ce este important este că noi, părinţii, suntem cei care trebuie să îi educăm, să îi învăţăm, să le insuflăm care sunt normele de etică, ce trebuie să facă, să respecte şi apoi şcoala doar să vină să stabilizeze aceste norme şi reguli. Există o comisie de combatere a faptelor de violenţă, există un consilier şcolar care este mereu prezent la şcoală, alături de ei, care îi sfătuieşte şi care îi îndrumă în tot ce au de făcut. Profesorii sunt pregătiţi, dar încă nu ştiu cum să gestioneze aceste lucruri, aşa că acest consilier şcolar îi ajută pe profesori să înveţe cum să gestioneze situaţiile apărute în clasă, în curtea şcolii, în afara şcolii, uneori", explică avocata.

Referitor la răspundere, avocata a explicat că părinţii nu sunt responsabili pentru faptele celor mici.

"Dacă se întâmplă în timpul şcolii, inclusiv profesorii sunt cei care răspund pentru modalitatea în care au gestionat grija faţă de copii. Şcoala reprezintă atât în curtea şcolii, în pauze, cât şi în timpul orelor de curs. Ce se întâmplă în afara şcolii, copiii răspund singuri, părinţii nu sunt răspunzători pentru faptele lor penale. Copiii răspund după vârsta de 14 ani, când chiar dacă au un discernământ restrâns, răspund, dar părinţii nu răspund penale pentru faptele copiilor. Părinţii răspund doar material pentru anumite fapte ale copiilor, pentru fapte pe care aceştia le comit în perioada în care sunt minori", a conchis Magdalena Ghioca.

