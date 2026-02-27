Israelul se pregăteşte de un război SUA-Iran şi testează protocoale de securitate civilă

Populaţia Israelului este pregătită pentru posibilitatea izbucnirii unui război SUA-Iran. Cu rucsacuri făcute şi puse la uşă, cu spitale care fac repetiţii pentru cazurile de evacuări subterane şi cu armata menţinându-şi sistemul de alertă la nivel maxim, majoritatea populaţiei consideră scenariul inevitabil.

"Sunt împăcat cu această idee. Sper să elimine regimul ayatollahilor odată pentru totdeauna", a declarat Eden Tikva pentru agenţia EFE, relatează Agerpres.

Pentru tânărul din Ierusalim, neliniştea pe care o resimte acum nu se aseamănă cu frica pe care a experimentat-o în iunie 2025, în timpul războiului de 12 zile, pe care Israelul l-a iniţiat cu un atac asupra Iranului şi la care Iranul a răspuns lansând sute de rachete în direcţia teritoriului israelian.

Înainte, a explicat Eden, Iranul era practic un inamic mitologic pentru majoritatea populaţiei, dar atacurile sale directe "ne-au permis să ne facem o idee despre capacităţile sale. Climatul actual de război, inclusiv starea de alertă şi pregătirea constantă, nu este ceva cu care noi, cetăţenii israelieni, nu am fi obişnuiţi".

Directive militare

Această pregătire zilnică se bazează pe activitatea Comandamentului Frontului Intern, unitatea armatei israeliene responsabilă de protejarea populaţiei civile în situaţii de urgenţă, cum ar fi atacurile cu rachete sau dezastrele naturale.

Comandamentul emite alerte prin intermediul unei reţele naţionale de sirene şi al aplicaţiei sale mobile oficiale, care trimite notificări geolocalizate în timp real, cu instrucţiuni specifice în funcţie de zona afectată, cu un sistem de apărare care stabileşte marje de la câteva secunde la minute pentru căutarea unui adăpost, în funcţie de proximitatea ameninţării.

Printre liniile directoare de bază se numără deplasarea imediată la un adăpost, o cameră blindată sau un spaţiu protejat atunci când se activează o sirenă şi rămânerea acolo până la o nouă notificare din partea autorităţilor.

Întrebat de EFE, un purtător de cuvânt al armatei israeliene a declarat pentru EFE, că în ciuda tensiunilor "pentru moment nu există modificări ale directivelor de protecţie ale Comandamentului Frontului Intern", astfel încât adăposturile antiaeriene publice nu s-au deschis încă.

Spitalele sunt în alertă maximă

Spitalele israeliene au un protocol clar în cazul unor atacuri. Când Ministerul Sănătăţii sau armata israeliană avertizează asupra unui atac considerat iminent, instituţiile medicale cu adăposturi subterane încep să mute pacienţii acolo, a explicat pentru EFE Steve Walz, purtător de cuvânt al Spitalului Sheba din Tel Aviv, unul dintre cele mai mari din ţară.

Potrivit lui Walz, în cadrul escaladării regionale, Ministerul Sănătăţii a cerut deja spitalelor să fie pregătite să facă faţă unei perioade cuprinse între două şi patru săptămâni de conflict, în cazul în care acesta ar avea loc.

Ultima dată acest lucru s-a întâmplat în timpul războiului de 12 zile, când parcarea Spitalului Sheba era plină de pacienţi, medici şi asistente, cu paturi aşezate în locurile pentru maşini separate de cortine.

În timpul acelui război, un proiectil iranian a lovit un spital, cel din Beersheba, un oraş din sud cu o concentraţie mare de instalaţii militare şi centre tehnologice.

Pregătiri individuale

Ruhami, o programatoare din Tel Aviv, stă departe de ştiri pentru a-şi proteja sănătatea mintală. "Încerc să-mi trăiesc viaţa ca şi cum nimic nu s-ar întâmpla, deşi, desigur, este imposibil", explică ea pentru EFE. Aceasta îşi continuă rutina zilnică având mereu "o borsetă cu bijuteriile de aur ale bunicii mele, paşaportul, cardul de credit, bani şi cheile maşinii".

Singurul loc unde se poate relaxa complet, adaugă ea, este clădirea în care lucrează, datorită adăpostului antibombă modern şi securizat. Tali, tot din Tel Aviv, declară pentru EFE, că vrea să se mute alături de partenerul ei, în casa părinţilor, care are o cameră blindată.

Pregătirea unui rucsac cu provizii a devenit o rutină pentru mulţi israelieni atunci când tensiunile cresc. "Echipamentul meu este gata din 7 octombrie", spune Eden Tikva. "L-am împărţit în două rucsacuri pe care eu şi soţia mea le putem căra cu uşurinţă: unul cu apă şi conserve pentru trei zile, iar celălalt cu echipament de supravieţuire de bază, inclusiv lanterne, încărcătoare solare, haine şi tot ce ne trebuie."

Angrenajul de apărare civilă rămâne activ, deşi cea mai mare povară este incertitudinea. "Dacă se întâmplă, să se întâmple odată. Această incertitudine cu privire la ceea ce se va întâmpla ne epuizează", protestează Tali, dând glas oboselii colective.

