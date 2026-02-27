Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Prima ţară din UE care a eradicat transmiterea HIV de la mamă la copil

Organizaţia Mondială a Sănătăţii anunţă că Danemarca a eliminat transmiterea HIV şi a sifilisului de la mamă la copil, relatează AFP.

de Redactia Observator

la 27.02.2026 , 16:32
Danemarca devine prima ţară din UE care a eradicat transmiterea HIV de la mamă la copil - Profimedia

"Eliminarea transmiterii semnifică testarea şi tratarea a cel puţin 95 de femei însărcinate din 100 şi menţinerea noilor infectări la nou-născuţi sub pragul de 50 la 100.000 de naşteri", a precizat Hans Kluge, directorul regional al OMS pentru Europa.

"Acest fapt marchează un progres major în materie de sănătate publică pentru Danemarca", a adăugat directorul general al ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, într-un comunicat.

Ţara nordică şi-a atins obiectivele cerute între 2021 şi 2024, "inclusiv rate slabe de transmitere şi o largă acoperire a testelor prenatale şi a tratamentului pentru femeile însărcinate".

Articolul continuă după reclamă

Aproximativ 5.950 de persoane trăiesc cu HIV în Danemarca, o ţară cu o populaţie de circa 6 milioane de locuitori. Sub 0,1% dintre femeile însărcinate sunt infectate cu acest virus.

Sifilisul congenital, adică sifilisul transmis de la mamă la bebeluş, este şi el rar întâlnit. În 2024, doar 626 de cazuri de sifilis au fost semnalate în total, dintre care majoritatea la bărbaţi. Conform OMS, ţara se află pe drumul cel bun pentru eliminarea transmiterii virusului hepatitei B de la mamă la copil.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

danemarca hiv mama copil
Înapoi la Homepage
Milionarul român cu 3 pensii s-a revoltat când a auzit că afacerea lui Gigi Neţoiu s-ar închide: “Sunt nebuni”
Milionarul român cu 3 pensii s-a revoltat când a auzit că afacerea lui Gigi Neţoiu s-ar închide: &#8220;Sunt nebuni&#8221;
Dorian Popa, prima reacție după ce a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Ce declarații a făcut vloggerul
Dorian Popa, prima reacție după ce a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Ce declarații a făcut vloggerul
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță
Orașul din România unde patrulează roboți umanoizi și patrupezi pe străzi: „Agenții” cu AI fac curățenie și „vorbesc” cu locuitorii
Orașul din România unde patrulează roboți umanoizi și patrupezi pe străzi: „Agenții” cu AI fac curățenie și „vorbesc” cu locuitorii
Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp
Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi tentaţi să reveniţi la mâncarea simplă, de odinioară?
Observator » Sănătate » Prima ţară din UE care a eradicat transmiterea HIV de la mamă la copil