Prima ţară din UE care a eradicat transmiterea HIV de la mamă la copil

Organizaţia Mondială a Sănătăţii anunţă că Danemarca a eliminat transmiterea HIV şi a sifilisului de la mamă la copil, relatează AFP.

"Eliminarea transmiterii semnifică testarea şi tratarea a cel puţin 95 de femei însărcinate din 100 şi menţinerea noilor infectări la nou-născuţi sub pragul de 50 la 100.000 de naşteri", a precizat Hans Kluge, directorul regional al OMS pentru Europa.

"Acest fapt marchează un progres major în materie de sănătate publică pentru Danemarca", a adăugat directorul general al ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, într-un comunicat.

Ţara nordică şi-a atins obiectivele cerute între 2021 şi 2024, "inclusiv rate slabe de transmitere şi o largă acoperire a testelor prenatale şi a tratamentului pentru femeile însărcinate".

Aproximativ 5.950 de persoane trăiesc cu HIV în Danemarca, o ţară cu o populaţie de circa 6 milioane de locuitori. Sub 0,1% dintre femeile însărcinate sunt infectate cu acest virus.

Sifilisul congenital, adică sifilisul transmis de la mamă la bebeluş, este şi el rar întâlnit. În 2024, doar 626 de cazuri de sifilis au fost semnalate în total, dintre care majoritatea la bărbaţi. Conform OMS, ţara se află pe drumul cel bun pentru eliminarea transmiterii virusului hepatitei B de la mamă la copil.

