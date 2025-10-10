Hidroelectrica anunţă creşterea tarifului. Noul preţ a intrat în vigoare la 1 septembrie 2025

Hidroelectrica a notificat că, începând cu 1 septembrie 2025, a intrat în vigoare noua valoare a tarifului reglementat pentru serviciile de sistem, aplicat de Transelectrica.

Conform Ordinului ANRE nr. 60 din 26.08.2025, publicat în Monitorul Oficial, tariful a fost majorat de la 7,04 lei/MWh la 12,79 lei/MWh.

Hidroelectrica anunță astfel clienții că această creștere tarifară, impusă prin reglementare, va conduce la o majorare a prețului final facturat pe care îl vor plăti pentru energia electrică consumată.

Noul tarif va fi reflectat pe facturile emise începând cu luna octombrie 2025, aplicabil pentru consumul de energie începând cu luna septembrie 2025, inclusiv.

Hidroelectrica precizează că nu a modificat prețul energiei active prevăzut în ofertele sale comerciale și că majorarea semnalată în prețul final facturat consumatorilor este determinată exclusiv de creșterea tarifelor reglementate pentru serviciile de sistem, stabilite prin Ordinul ANRE nr. 60 din 26.08.2025 și aplicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" S.A.

