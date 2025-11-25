Antena Meniu Search
x

Curs valutar

HILS Development prezintă HILS Nord. Blocurile celui mai nou proiect rezidenţial vor avea 2.705 apartamente

HILS Development, lider în dezvoltări rezidenţiale şi mixed-use în Bucureşti, a anunţat lansarea proiectului HILS Nord. Acesta este al şaptelea ansamblu din portofoliul companiei. Ansamblul rezidenţial sustenabil se ridică în zona de nord a Capitalei, pe malul Lacului Șaulei.

de Redactia Observator

la 25.11.2025 , 21:37
HILS Development lansează HILS Nord. Blocurile celui mai nou proiect rezidenţial vor avea 2.705 apartamente HILS Development lansează HILS Nord. Blocurile celui mai nou proiect rezidenţial vor avea 2.705 apartamente - HILS.ro

Complexul este situat în zona de nord a Capitalei, pe malul Lacului Șaulei, lângă Autostrada A3, oferind acces rapid către polul de business Pipera şi către principalele artere de transport.

HILS Development este un cartier bazat pe conceptul mixed-use, care aduce toate facilităţile aproape de casă, de la spaţii verzi extinse până la zone comerciale. Proiectul este "nZEB, 100% electric, pre-certificat Green Homes și integrează soluții verzi pentru un mod de viață modern și sustenabil", precizează HILS Nord.

"Pre-certificarea GREEN Homes confirmă că HILS Nord este un proiect cu impact redus asupra mediului și cu un nivel superior de confort pentru viitorii rezidenți. Alegerea unui apartament conform cu standardele GREEN Homes reprezintă un avantaj imediat și o alegere conștientă pentru un viitor mai verde. Cu alte cuvinte, un stil de viață responsabil, adaptat provocărilor climatice actuale. Prin această abordare, HILS Nord devine un model de comunitate care promovează un trai de calitate modern și prietenos cu mediul", mai precizează HILS Development.

Articolul continuă după reclamă

Faza 1 a ansamblului rezidenţial se întinde pe o suprafaţă de 3,5 hectare, care cuprinde 4 blocuri cu 1.200 de apartamente. Ansamblul va cuprinde şi 1.400 de locuri de parcare şi 11.611 metri pătraţi de spaţii verzi.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

imobiliare bucuresti
Înapoi la Homepage
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. &#8220;Vreau să vând o fabrică&#8230;&#8221;
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Cât costă alegerile locale din 7 decembrie 2025. Suma pe care o va primi un președinte de secție, un polițist sau un informatician
Cât costă alegerile locale din 7 decembrie 2025. Suma pe care o va primi un președinte de secție, un polițist sau un informatician
Timp de 3 ani, un bărbat s-a deghizat în propria mamă ca să-i poată lua pensia. Până la urmă, un detaliu l-a dat de gol
Timp de 3 ani, un bărbat s-a deghizat în propria mamă ca să-i poată lua pensia. Până la urmă, un detaliu l-a dat de gol
Comentarii


Întrebarea zilei
Folosiţi mai des mijloace de transport în comun din cauza scumpirii carburanţilor?
Observator » Ştiri economice » HILS Development prezintă HILS Nord. Blocurile celui mai nou proiect rezidenţial vor avea 2.705 apartamente