HILS Development prezintă HILS Nord. Blocurile celui mai nou proiect rezidenţial vor avea 2.705 apartamente

HILS Development, lider în dezvoltări rezidenţiale şi mixed-use în Bucureşti, a anunţat lansarea proiectului HILS Nord. Acesta este al şaptelea ansamblu din portofoliul companiei. Ansamblul rezidenţial sustenabil se ridică în zona de nord a Capitalei, pe malul Lacului Șaulei.

Complexul este situat în zona de nord a Capitalei, pe malul Lacului Șaulei, lângă Autostrada A3, oferind acces rapid către polul de business Pipera şi către principalele artere de transport.

HILS Development este un cartier bazat pe conceptul mixed-use, care aduce toate facilităţile aproape de casă, de la spaţii verzi extinse până la zone comerciale. Proiectul este "nZEB, 100% electric, pre-certificat Green Homes și integrează soluții verzi pentru un mod de viață modern și sustenabil", precizează HILS Nord.

"Pre-certificarea GREEN Homes confirmă că HILS Nord este un proiect cu impact redus asupra mediului și cu un nivel superior de confort pentru viitorii rezidenți. Alegerea unui apartament conform cu standardele GREEN Homes reprezintă un avantaj imediat și o alegere conștientă pentru un viitor mai verde. Cu alte cuvinte, un stil de viață responsabil, adaptat provocărilor climatice actuale. Prin această abordare, HILS Nord devine un model de comunitate care promovează un trai de calitate modern și prietenos cu mediul", mai precizează HILS Development.

Articolul continuă după reclamă

Faza 1 a ansamblului rezidenţial se întinde pe o suprafaţă de 3,5 hectare, care cuprinde 4 blocuri cu 1.200 de apartamente. Ansamblul va cuprinde şi 1.400 de locuri de parcare şi 11.611 metri pătraţi de spaţii verzi.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi mai des mijloace de transport în comun din cauza scumpirii carburanţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰