Neînţelegerile politice au un preţ, dar pe care îl plătim noi. Asupriţi de măsurile de austeritate şi împovăraţi de datorii, sunt tot mai mulţi români care nu şi mai pot plăti ratele la bancă. Procentul creditelor neperfomante a ajuns încet, dar sigur la nivelul din 2008, când a izbucnit criza financiară. Un alt indicator de alarmă este, spun specialiştii, faptul că s-a ajuns la un număr record de oameni care cer negocieri cu banca pentru a renegocierea creditelor.

"Imposibilitatea de plată în cazul meu a fost generată o dată de apariţia crizei financiare şi a doua- în urma divorţului. Mi s-au redus şi veniturile", a declarat Răzvan Godeanu, client.

Răzvan a luat de la o bancă un împrumut de 120 de mii de euro chiar înainte de criza din 2008. De la o rată de 600 de euro s-a trezit brusc că are de plătit peste 1.000 de euro, lunar.

"Plăteam şi spuneam: "Nu mai pot, hai să facem ceva cu apartamentul. Îl luaţi dumneavoastră? Da, 40.000 de euro", povesteşte Răzvan.

Se luptă în instanţă cu banca

Dar nu a fost tot. După ce a vândut apatamentul, bărbatul spune că s-a trezit dator băncii cu 110 mii de euro. Datoria plus dobânda pe care ar fi trebuit să o plătească până la perioada de maturitate a creditului. Omul încă se luptă în instanţă pentru recuperarea banilor.

Şi acum, din cauza situaţiei economice numărul românilor care ajung în imposibilitatea de a şi plăti ratele e tot mai mare. In procente e similar cu cel de la debutul crizei, in 2008.

Rata creditelor neperformante a variat între 2,5 şi 3% în primul trimestru al acestui an, în cazul principalelor bănci din piaţă. Brokerii de credite spun că 70% din totalul acestor împrumuturi este reprezentat creditele de consum.

Soluţii pentru ieşirea din impas

"E foarte grav ce se întâmplă acum cu căderea Guvernului. Creează o "nestabilitate" şi o să ne afecteze pe timp scurt, mediu. Sunt un om care are credit la casă, piaţa joburilor vedeţi cum se mişcă. Mai ales în domeniul IT în care activez", spune un român.

Între timp, au apărut mai multe soluţii pentru iesirea din impasul financiar.

"Ori că ne-au crescut cheltuielile, ori că ne-au scăzut veniturile- să mergem direct la bancă şi să stăm de vorbă cu banca. Să-i spunem care este problema şi cât am putea să plătim, care este rata pe care ne-o putem permite", a declarat Irina Chiţu, consultant financiar.

Totuşi, o singură rată neplătită atrage consecinţe.

"Intrăm în Biroul de Credite în momentul în care ajungem în a 31 a zi de neplată. Este important să remediem acest lucru rapid pentru că această categorie de întârziere, deşi este una minoră- nu face altceva decât să îţi blocheze creditarea. Băncile verifică Biroul de Credite şi în momentul în care ai o restanţă trebuie să treacă o perioadă de timp pentru a te credita", a declarat Camelia Grădinaru, avocat specializat în drept bancar.

Creditul devine neperformant dacă clientul nu-şi achită timp de peste 90 de zile ratele. Executarea porneşte, de regulă, de la sume ce depăşesc 2.000 de lei. O altă soluţie poate fi negocierea intermediată de Centrul de Soluţionare a Litiigilor. Peste o mie de români au apleat la această variantă în ultimle luni. Un record.

"Încearcă să găsească prin CSALB o soluţie pentru ratele pe care le găsesc din ce în ce mai greu de plătit. Numărul acesta este cel mai mare număr de cereri înregistrat într-un trimestru de când s-a înfiinţat CSALB, ceva mai mare de nivelul din 2004, când a fost un record. Refinanţarea parţială, modificarea dobânzii sau amânarea la plată pentru o anumită perioadă sunt printre cele mai des întâlnite soluţii pentru clienţii depăşiţi de plata ratelor", a declarat Alexandru Păunescu, preşedintele CSALB.

