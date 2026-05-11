Kelemen Hunor: PNL, USR, PSD, "fiecare s-a legat de câte un stâlp". Cum ar trebui să fie viitorul premier

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni seară, la Antena 3 CNN, că speră în continuare în refacerea coaliţiei de guvernare, într-o formulă care poate fi acceptată de toate partidele. El a afirmat că "oamenii ar trebui să mai cedeze fiecare câte un pic" şi crede că este nevoie de o personalitate care poate coagula o majoritate şi care să aibă experienţă politică "cât de cât".

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că în perioada următoare România are "o miză uriaşă", pentru că trebuie să închidă PNRR.

"Ce s-ar putea întâmpla sau ce ar trebui să se întâmple? Oamenii ar trebuit să mai cedeze fiecare câte un pic şi, sigur, să găsească preşeedintele României (…) o personalitate, o persoană care poate coagula, reforma această coaliţie, o personalitate care poate fi acceptabilă pentru toate părţile şi care ştie să gestioneze o criză politică, o criză guvernamentală, o criză bugetară până la urmă", a declarat Kelemen Hunor, luni seară, la Antena 3 CNN.

Acesta a precizat că refacerea coaliţiei este varianta preferabilă pentru UDMR.

Articolul continuă după reclamă

Partidele s-au "legat de câte un stâlp" fiecare

"Sigur, am văzut deciziile luate în PNL, în USR, în PSD, fiecare s-a legat de câte un stâlp. Cum se va mişca de la acel stâlp, vom vedea", a adăugat Kelemen Hunor.

El precizează că este nevoie să fie o personalitate care "trebuie să aibă experienţă politică cât de cât".

"Un om care nu are şi nu a avut responsabilitate politică vine în această poziţie mâine-poimâine, se întoarce la bancă, la firma respectivă, că nu are un angajament şi o responsabilitate politică din punct de vedere electoral. Şi atunci partidele, sigur că se vor alinia mai greu în spatele unui om care, din acest punct de vedere, este descoperit, hai să spunem aşa", a precizat Kelemen Hunor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰