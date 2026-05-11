Mai mulți bani pentru stat, mai puțini în buzunarul nostru! Taxa de 25 de lei pentru coletele din afara Uniunii Europene a adus sute de milioane de lei la buget. În plus, de la 1 iulie o să avem de plătit o sumă suplimentară pentru cumpărăturile din China şi Turcia.

În doar trei luni de la introducerea Taxei Temu, statul a încasat aproape 167 de milioane de lei, adicăpeste 32 de milioane de euro.

"Mă cam descurajează, nici nu am mai dat comenzi așa des față de cum dădeam anul trecut.", spune un client.

Taxă fixă de 25 de lei pentru comenzile care vin din afara Uniunii Europene şi au valoare sub 150 de euro trebuie colectată de la comercianţilor de firmele de curierat care livrează pachetele. Majoritatea platformelor de cumpărături transferă, însă, clientului obligaţia de plată - pur şi simplu adaugă suma la plata finală. Ulterior, companiile de curierat virează în bugetul statului taxele adunate de la cei care fac cumpărături online din afara blocului comunitar.

Reporter: V-au băgat acea taxă de 25 lei în plus?

Client: Da.

Reporter: Cum ți se pare?

Client: Aiurea, că poate am și eu nevoie să iau ceva repede, ajutor, și am banii fix pe card, suma respectivă.

"Și mie mi-a intrat. Până la urmă nu am mai dat comandă.", spune un bărbat.

"Cu banii ăia puteam să îmi mai iau altceva.", adaugă un alt bărbat.

Aproape 7 milioane de colete din China şi Turcia au ajuns la noi în ţară în primul trimestru. În ritmul actual, statul ar putea încasa anul acesta peste o jumătate de miliard de lei, echivalentul a 125 de milioane de euro. Taxa aduce o sumă comparabilă cu veniturile anuale obţinute din unele taxe locale sau amenzi, dar şi nemulţumiri pentru români.

"Ea poate să ducă la situaţii neplăcute în special pentru cumpărător. Când un obiect care costă 20 euro are un preţ care se transformă din cauza acestei taxe." spune Dan Schwartz, analist fiscal.

Companiile de curierat au observat, însă, că Temu, Shein şi Trenyol au reuşit să îţi menţină clienţii.

"Nu am observat modificari semnificative de la introducerea taxei. Exista variatii de la o zi la alta, o saptamana la alta, dar sunt in ambele sensuri, si crescator, si descrescator si de regula din experienta noastra sunt influentate de factori de piata, campaniile promotionale.", spune Alexandru Niculescu, vicepreşedinte operaţiuni companie curierat.

Magazinele online româneşti speră că taxa va proteja afaceri locale şi locuri de muncă.

"Vedem o evolutie pozitiva a incasarilor si trebuie sa ne gandim ca daca am fi avut aceasta taxa inca din 2023 am fi incasat sute de milioane de euro la bugetul de stat.", menţionează Cristian Pelivan, directorul Asociaţiei Magazinelor online din România.

De la 1 iulie, Uniunea Europeană va introduce propriul tarif vamal, trei euro, care va fi aplicat de toate ţările membre coletelor sub 150 de euro. Acesta va fi încasat în paralel cu taxa românească până la toamnă, când vor exista taxe standard în toate statele blocului comunitar.

