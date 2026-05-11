Mesaje emoționante în toată lumea pentru cele care ne-au dat viață. De la Papa Leon până la vedetele de la Hollywood. Gândurile bune, aprecierile și rugăciunile nu au lipsit pentru mamele din întreaga lume. Tabloul a fost completat de cadouri și buchete spectaculoase de flori. 10 mai a fost, pentru o zi, sărbătoarea universală a mamei.

"Aş vrea să îi mulţumesc mamei mele. Mulţumesc mamei.

Mami! Mama este aici!

Mama m-a introdus în cinematografie când aveam 5 ani.

Mulţumesc mamei mele care nu mai este astăzi cu noi.

Mulţumesc mamei pentru sacrificiile pe care le-a făcut ca eu să ajung aici.

Mamă, te iubesc foarte mult.

Pentru toate mamele din lume, pentru că ele sunt super eroi.

Aş vrea să dedic acest trofeu frumuseţii haosului din inima unei mame.

Mamă, tocmai am câştigat un Oscar!", au transmis vedetele de la Hollywood.

Ziua Mamei a fost marcată și la Hollywood, unde organizatorii premiilor Oscar au lansat un montaj special dedicat femeilor care au dat viață celor mai mari staruri ale lumii. Un omagiu pentru rolul care nu se termină niciodată: acela de mamă.

Rețelele sociale au devenit o galerie de mesaje emoționante. Jennifer Lopez a postat un clip pe Instagram cu un mesaj cald."Râzi și luminezi întreaga cameră cu acel ton puternic și gălăgios".

"Vreau doar să transmit puţină dragoste tuturor mamelor. Chiar dacă abia aţi născut, dacă sunteţi mămica de cinci sau mamă adoptivă. Sunteţi puternice, frumoase, apreciate. Să fim recunoscători pentru toate mamele.", a transmis Jennifer Lopez.

Sandra Bullock a postat fotografii alături de copiii ei, dar și de mama și bunica sa, cu un mesaj simplu: "Mulţumesc pentru ce m-aţi învăţat. Îmi pare rău că am fost obraznică."

Iar Kylie Minogue a distribuit o fotografie alături de mama sa, cu care seamănă indiscutabil la coafură. În schimb, actriţa indiană Prianka Chopra i-a pregătit o altfel de surpriză mamei sale. A invitat-o la Los Angeles, să defileze împreună pe covorul roşu de la Gold Gala.

Și bărbații celebri au marcat ziua femeilor din viața lor. David Beckham a postat o fotografie alb-negru cu Victoria Beckham, surprinsă în perioada în care era însărcinată. Inclusiv de la Vatican, mesajul a purtat aceeași notă de recunoștință.

"Un gând special se îndreaptă astăzi către toate mamele. Prin mijlocirea Fecioarei Maria, Mama lui Isus și a noastră, ne rugăm cu afecțiune și recunoștință pentru fiecare mamă. Dumnezeu să vă binecuvânteze!", spune Papa Leon Al XIV-lea, liderul Bisericii Catolice.

Ziua Mamei este celebrată în fiecare an în a doua duminică din luna mai.

Ana Zenovie

