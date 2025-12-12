Impozitele pentru case şi maşini cresc de anul viitor. Mai exact, pentru bucureşteni dările la stat se vor dubla din 2026. În plus, apar şi taxe noi. Spre exemplu, din ianuarie inclusiv şoferii cu maşini electrice vor plăti taxe la stat.

Din ianuarie bucureştenii vor plăti impozit aproape dublu pentru locuinţe.

"Indiferent că aveţi locuinţa în centru sau la periferia oraşului, impozitul va creşte de anul viitor cu 80%. Spre exemplu, pentru o garsonieră din zona A, adică din mijlocul Capitalei, impozitul creşte cu 160 de lei, de la 200 de lei la 360 de lei din 2026. Taxele urcă la fel de mult şi pentru cei care deţin o garsonieră la marginea oraşului. Pentru ei impozitul va ajunge de anul viitor până la 320 de lei. Scumpirile se vor resimţi cel mai mult în impozitul pentru locuinţele mari. De pildă, pentru un apartament cu două camere din centru, impozitul creşte de la 270 de lei la aproape 500 de lei", a explicat reporterul Observator Andreea Milea.

Taxele cresc şi pentru autoturisme

Articolul continuă după reclamă

Taxele cresc şi pentru autoturisme. Dacă până acum, maşinile erau impozitate în funcţie de capacitatea cilindrică, de anul viitor va conta şi norma de poluare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Două maşini, cu parcări, cu casă, vreo 8.000 de lei şi de la anul ce fac? […] Exagerat", s-a întrebat un şofer.

"Noi care suntem cu salariul minim este foarte, foarte complicat să reuşim să le plătim. Anul ăsta am plătit în jur de 300, 270 lei. Şi pe locuinţă tot aşa, în jur de 200. Din salariul meu cam 10%, ceea ce este foarte mult", a punctat alt şofer.

"În contextul anilor electorali nu au fost acele majorări în concordanţă cu inflaţia din acei ani şi acum vedem tot şocul într-un singur an. […] Lucrul acesta va conduce în continuare la inflaţie ridicată şi va conduce în continuare la scăderea puterii de cumpărare, deci putem să vedem în continuare o reducere a consumului", a spus analistul financiar Adrian Codîrlașu.

Şi în Constanţa cresc dările la stat

"Impozitele pe maşină în funcţie de gradul de poluare şi pe proprietate, de asemenea, vor creşte. […] Nu pot să vă spun cu cât. Nu există procente clare în momentul de faţă", a spus primarul oraşului Constanţa, Vergil Chiţac.

"Am o maşină mai măricică la motor, am un 3.000 cmc. Nu prea sunt de acord să plătesc mai mult la impozit, deoarece salariile sunt la fel. Anul acesta am plătit undeva la 3.300 de lei şi de la anul bănuiesc că o să se mărească", a relatat un tânăr şofer.

"Modul cum au raportat impozitele la nivelul de trai e prost", a conchis alt bărbat.

Cei care se vor grăbi să achite taxele pe casă, maşină sau teren până la finalul lunii martie vor beneficia de 10% reducere.

Andreea Milea Like Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live. ➜

Întrebarea zilei Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun? Cumpăr mai puţin Cheltuiesc mai mult

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰