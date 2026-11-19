Numărul locurilor de muncă vacante, în trimestrul III 2026, a fost 27300, în creştere cu 800, faţă de trimestrul anterior, informează Institutul Naţional de Statistică (INS), circa 26% dintre locurile de muncă vacante fiind înregistrate în sectorul bugetar. În acelaşi timp, rata locurilor de muncă vacante a fost estimată la 0,54%, mai mare cu 0,02 puncte procentuale, raportat la trimestrul precedent. Comparativ cu acelaşi trimestru al anului 2025, numărul locurilor de muncă vacante s-a redus cu 4.300, iar rata locurilor de muncă vacante s-a micşorat cu 0,08 puncte procentuale.

„În trimestrul III 2026, numărul locurilor de muncă vacante a fost 27,3 mii, în creştere cu 0,8 mii faţă de trimestrul anterior. Rata locurilor de muncă vacante1 estimată pentru trimestrul III 2026 a fost 0,54%, în creştere cu 0,02 puncte procentuale faţă de trimestrul precedent. Comparativ cu acelaşi trimestru al anului 2025, numărul locurilor de muncă vacante a scăzut cu 4,3 mii, iar rata locurilor de muncă vacante a scăzut cu 0,08 puncte procentuale, arată, joi, Institutul Naţional de Statistică (INS) într-un comunicat de presă.

26% dintre locurile de muncă vacante sunt în sectorul bugetar

Potrivit datelor INS, în trimestrul III 2026, cele mai mari rate ale locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în intermedieri financiare şi asigurări (1,09%), transport şi depozitare (1,02%), respectiv sănătate şi asistenţă socială (0,94%).

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Peste o cincime din numărul total al locurilor de muncă vacante s-a concentrat în industria prelucrătoare (5 800 locuri vacante), iar valoarea ratei a fost 0,56%. Sectorul bugetar a însumat circa 26% din numărul total al locurilor de muncă vacante.

Astfel, 3 600 locuri vacante s-au regăsit în sănătate şi asistenţă socială, 2 100 locuri vacante în învăţământ, iar 1 400 locuri vacante în administraţia publică.

De asemenea, rata locurilor de muncă vacante a înregistrat cele mai mici valori în alte activităţi de servicii (0,12%), comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (0,24%), respectiv în construcţii (0,25%). Cele mai puţine locuri de muncă vacante s-au regăsit în tranzacţii imobiliare, alte activităţi de servicii şi industria extractivă (100 locuri vacante pentru fiecare în parte).

INS precizează că raportat la trimestrul precedent, cele mai semnificative creşteri, atât în ceea ce priveşte rata, cât şi numărul locurilor de muncă vacante au fost în învăţământ (0,32 puncte procentuale, respectiv 1100 locuri vacante), respectiv sănătate şi asistenţă socială (0,24%, respectiv 900 vacante)

Potrivit datelor INS, cele mai relevante scăderi ale ratei locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (0,68 puncte procentuale), construcţii (0,14 puncte procentuale), respectiv activităţi de spectacole, culturale, sportive şi recreative (0,12 puncte procentuale).

Numărul locurilor de muncă vacante a cunoscut cele mai importante scăderi în construcţii (600 locuri vacante), comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, respectiv în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (400 locuri vacante pentru fiecare în parte). Faţă de acelaşi trimestru al anului anterior, cei doi indicatori au înregistrat scăderi în majoritatea activităţilor economice, arată INS.

Astfel, cele mai relevante scăderi ale ratei locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (1,26 puncte procentuale), administraţie publică (0,55 puncte procentuale) şi activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (0,30 puncte procentuale). Pe de altă parte, numărul locurilor de muncă vacante a cunoscut scăderi mai semnificative în administraţie publică (1500 locuri vacante), comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (1300 locuri vacante), respectiv în construcţii (1000 locuri vacante).

INS precizează că cele mai relevante creşteri atât în ceea ce priveşte rata, cât şi numărul locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în sănătate şi asistenţă socială (0,22 puncte procentuale, respectiv 800 locuri vacante), învăţământ (0,19 puncte procentuale, respectiv 700 locuri vacante), respectiv în hoteluri şi restaurante (0,13 puncte procentuale, respectiv 4 mii locuri vacante).

Scădere, comparativ cu trimestrul III 2025

Legat de rata şi numărul locurilor de muncă vacante pe grupe majore de ocupaţii, INS arată că, în trimestrul III 2026, cele mai mari valori ale ratei locurilor de muncă vacante s-au regăsit în rândul ocupaţiilor de specialişti în diverse domenii de activitate - grupa majoră 2 (0,69%), funcţionari administrativi - grupa majoră 4 (0,58%), respectiv operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente - grupa majoră 8 (0,57%). Conform datelor INS, numărul locurilor de muncă vacante a cunoscut cele mai ridicate valori în rândul ocupaţiilor de specialişti în diverse domenii de activitate - grupa majoră 2 (8 300 locuri vacante), urmate de cele de lucrători în domeniul serviciilor - grupa majoră 5 (4 000 locuri vacante) şi de muncitori calificaţi şi asimilaţi - grupa majoră 7 (3 300 locuri vacante). În acelaşi timp, cele mai mici valori ale celor doi indicatori s-au observat pentru ocupaţiile de membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori - grupa majoră 1 (0,29%, respectiv 1100 locuri vacante) şi de lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit - grupa majoră 6 (0,31%, respectiv sub 100 locuri vacante).

În trimestrul III 2026, comparativ cu trimestrul precedent, cele mai relevante majorări atât în ceea ce priveşte rata, cât şi numărul locurilor de muncă vacante s-au observat în ocupaţiile de funcţionari administrativi - grupa majoră 4 (0,12 puncte procentuale, respectiv 300 locuri vacante), de specialişti în diverse domenii de activitate - grupa majoră 2 (+0,10 puncte procentuale, respectiv 1200 locuri vacante), respectiv în cele de operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente - grupa majoră 8 (+0,05 puncte procentuale, respectiv 300 locuri vacante).

Pe de altă parte, cele mai importante scăderi atât în ceea ce priveşte rata, cât şi numărul locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în ocupaţiile elementare - grupa majoră 9 (-0,12 puncte procentuale, respectiv 800 locuri vacante), urmate de cele de muncitori calificaţi şi asimilaţi - grupa majoră 7 (-0,03 puncte procentuale, respectiv 200 locuri vacante).

INS arată că faţă de acelaşi trimestru al anului anterior, cei doi indicatori au înregistrat scăderi în majoritatea ocupaţiilor. Astfel, cele mai relevante scăderi ale ratei locurilor de muncă vacante s-au observat în ocupaţiile elementare - grupa majoră 9 (0,18 puncte procentuale), în cele de muncitori calificaţi şi asimilaţi - grupa majoră 7 (0,13 puncte procentuale), urmate de cele de funcţionari administrativi - grupa majoră 4 (0,12 puncte procentuale).

De asemenea, numărul locurilor de muncă vacante a cunoscut cele mai relevante scăderi în rȃndul ocupaţiilor elementare - grupa majoră 9 (1200 locuri vacante), urmate de ocupaţiile de specialişti în diverse domenii de activitate - grupa majoră 2 (1000 locuri vacante) şi muncitori calificaţi şi asimilaţi - grupa majoră 7 (900 locuri vacante).

Potrivit datelor INS, creşteri uşoare ale celor doi indicatori au fost doar în ocupaţiile de lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit activitate - grupa majoră 6 (0,04 puncte procentuale, respectiv sub 10 locuri vacante) şi de operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente - grupa majoră 8 (0,01 puncte procentuale, respectiv sub 40 locuri vacante).