Psihologii încep să studieze patologii moderne induse de consumerism, printre care tulburările de mall. Acestea îi provoacă pe unii să intre în centre comerciale pentru o cafea şi să iasă cu o sacoşă plină de cumpărături. Reclamele, zecile de magazine şi panourile care anunţă reduceri îi fac să îşi piardă controlul şi să treacă la cumpărături excesive sau să mănânce doar de poftă.

"Aşa suntem noi, mai ales femeile... femeia nu pleacă pentru un lucru din casă, pleacă pentru tot magazinul..." spune o femeie.

Mai în glumă, mai în serios, mulţi îşi dau seama că au o problemă. 55% din populaţie ajunge într-un centru comercial cel puțin o dată pe săptămână. Tinerii din Generația Z stau, în medie, aproape trei ore la o vizită şi îi molipsesc şi pe cei mai în vârstă.

"Am venit să-mi plătesc lumina și cu ocazia asta am intrat și nu m-am putut abține că uite..."

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"Am găsit marfă la 50% reducere" spun oamenii.

360 de lei lăsaţi în mall la fiecare vizită

Cumpărăturile compulsive dau lovituri grele portofelului: românii lasă în mall, în medie, 380 de lei la fiecare vizită. Sau mai mult...

"De fiecare dată. Adidași... În jur de 10 milioane. O dată la 2-3 săptămâni. Asta e o problemă pentru noi, că venim doar să, nu știu, poate să avem o cafea, poate să mâncăm ceva și intrăm prin magazine și ne cumpărăm orice de care ne avem nevoie" spune un cumpărător.

O achiziţie neplanificată nu este, neapărat, un semnal de alarmă. Dar, dacă se tot repetă, psihologii spun că ar fi bine să cerem ajutor.

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Efectele negative ale consumerismului

Psihologii au observat că tulburările de mall apar în tandem cu alte probleme, cum ar fi depresia ori anxietatea.

"Când portmoneul este gol și casa este plină de lucruri pe care nu le purtăm, când, din punct de vedere financiar, suntem la pământ și facem credite ca să putem cumpăra, când avem aceeași pereche de pantofi cumpărată de 5 ori pe culori diferite, avem o problemă" explică psihologul Radu Leca.

"Să încercăm să evităm zonele cu multe impulsuri, cum este mall-ul, de exemplu, pentru că dacă o fire mai sensibilă la tentații, oferte, discount-uri, mirosuri și așa mai departe, intră într-un spațiu care are o mie de oferte, o mie de tentații, chestii, inevitabil vei ajunge să cumperi ceva de acolo" explică analistul financiar Adrian Asoltanie.

Psihologii avertizează - tulburarea de mall poate aduce probleme financiare şi în relaţia de cuplu. Psihoterapia şi consilierea financiară ar putea remedia în cazurile grave.