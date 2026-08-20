În plină criză energetică, Termocentrala Turceni a fost oprită din cauza unei defecţiuni la un cazan

Termocentrala Turceni a fost închisă după o defecţiune. Ultimul grup care mai funcţiona, repornit recent în contextul criziei energetice, s-a oprit din cauza unei defecțiuni la un cazan.

Termocentrala Turceni a fost închisă după ce singurul grup care mai funcționa, grupul 5, a fost oprit în timpul nopții din cauza unei defecțiuni la un cazan. Problema este la instalația apă-aer, care nu mai asigură etanșarea.

Grupul 5 de la Turceni a fost repornit recent, alături de grupurile 5 și 6 de la Rovinari, pe fondul presiunilor tot mai mari asupra sistemului energetic și al necesității de a asigura producția în perioadele cu consum ridicat.

Odată cu oprirea grupului de la Turceni, ponderea energiei produse pe bază de cărbune a coborât la aproximativ 15%.

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Reparațiile ar urma să dureze câteva zile, ceea ce înseamnă o capacitate mai mică disponibilă în sistemul energetic național, cu aproximativ 200-250 de MW.

Defecțiunea vine într-un moment în care grupurile pe cărbune sunt importante pentru menținerea producției de energie. România negociază în această perioadă cu Comisia Europeană menținerea în funcțiune a unor capacități pe cărbune, inclusiv grupul 5 de la Turceni, în contextul presiunilor asupra sistemului energetic.