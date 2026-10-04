Trapperul Ian, reţinut pentru 24 de ore de poliţişti după ce s-a urinat pe scenă în timpul concertului

Ian a fost reținut pentru 24 de ore și amendat de polițiști, după ce a fost surprins în timp ce urina pe scenă, în fața publicului, la concertul susținut la Arenele Romane din București. Trapperul a fost audiat de Poliția Capitalei, care a anunțat ulterior că artistul a fost sancționat pentru gestul său.

"Având în vedere imaginile apărute în spațiul public cu privire la comportamentul unui bărbat, în contextul unui eveniment public desfășurat în Capitală, facem următoarele precizări: În urma imaginilor apărute în mediul online, polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea unei fapte susceptibile a întruni elementele constitutive ale infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat persoana în cauză, aceasta fiind invitată la sediul Secției 14 Poliție, în vederea efectuării de verificări și audieri. Precizăm că, pe parcursul cercetărilor, sunt respectate toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege", a precizat Poliția Capitalei.

În continuare, polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

După concertul susținut la Arenele Romane din București, Ian a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale. Mai mulți spectatori au filmat un moment controversat petrecut chiar pe scenă, iar imaginile au fost distribuite ulterior pe TikTok.

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Cunoscutul trapper a fost surprins în timp ce urina pe scenă, în fața publicului. Momentul a fost filmat din mai multe unghiuri, iar videoclipurile s-au răspândit rapid în mediul online, generând numeroase comentarii din partea fanilor.

Incidentul a avut loc pe 2 octombrie, în timpul concertului Ian & Azteca de la Arenele Romane, eveniment care a dat startul turneului național al celor doi artiști.