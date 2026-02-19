Indice BET, 19 februarie 2026. Bursa de la Bucureşti a deschis în creştere şedinţa de joi 

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în creştere şedinţa de joi, iar rulajul se cifra la 9,42 milioane de lei (1,85 milioane euro), după 30 de minute de la debutul şedinţei.

Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o apreciere de 0,29%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o creştere de 0,28%.

Totodată, conform agerpres.ro, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a câştigat 0,24%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, a urcat cu 0,21%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor înregistra o scădere de 0,09%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, a crescut cu 0,28%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Cris-Tim Family Holding (+3,65%), Transelectrica (+2,35%) şi Farmaceutica Remedia (+2,26%).

Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile Carbochim (-5,41%), Mecanica Ceahlău (-4,5%) şi Vrancart (-2,06%).

