Preţul aurului, 18 februarie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 27 de bani 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 18 februarie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

la 18.02.2026 , 13:20
Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de ziua precedentă Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu circa 27 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 679,8250 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5765 lei româneşti, a câştigat aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8422 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0941 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,3046 lei româneşti.

