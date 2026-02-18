Isărescu, anunţ despre o recesiune "de toată frumusețea": "Rămânem campionii UE la inflație încă 3-4 luni"

Rămânem campionii Uniunii Europene la inflație până cel puțin la mijlocul anului. O spune chiar guvernatorul BNR. Cât despre prognozele trecute, mai optimiste decât realitatea, Mugur Isărescu a explicat azi în conferinţă de presă că Banca Națională nu avea de unde să știe ce impact va avea caruselul de măsuri fiscale.

Guvernatorul BNR a declarat miercuri în cadrul conferinţei de presă pentru prezentarea noului Raport trimestrial asupra inflaţiei că principalul factor care a împins inflația în sus a fost liberalizarea pieței energiei, care a generat un șoc puternic al prețurilor. O înăsprire prea agresivă a politicii monetare ar putea aduce inflația în jos, însă cu riscul declanșării unei recesiuni "de toată frumusețea", a avertizat Isărescu.

"Cel mai mare impact, cea mai mare influență a fost datorită liberalizării pieței energiei. O să aveți marea bucurie să spuneți încă vreo 4-5 luni că România e campioana inflației din UE, nu avem cum să scoatem această creștere, acest șoc.

După unii analiști, trebuia să o strângem și mai tare politica monetară ca să ne atingem obiectivul de inflație. Dacă apeși pe frână puternic, bineînțeles că vii cu inflația în jos, dar vii și cu o recesiune de toată frumusețea. Nu este o situație ușoară, e o situație fragilă, să spun că mergem pe o gheață destul de subțire”, a declarat Mugur Isărescu.

Articolul continuă după reclamă

Mugur Isărescu a ţinut să răspundă unor postări recente care afirmau că BNR a greşit în februarie 2025 prognoza pentru 2025 când a estimat o inflaţie de 3,8% şi aceasta era aproape 10%. El a explicat că nu avea de unde să știe ce impact va avea caruselul de măsuri fiscale.

"Chiar dacă discutăm despre posibilitatea unor măsuri, nu le introducem în prognoză până când nu sunt adoptate. De exemplu, plafonarea la gaze. La fel răspundem și unor postări pe care le-am văzut recent: de ce a ieșit inflația 10% în loc de 8%, cât a prognozat acum un an? Nu am introdus pachetul de măsuri, pentru că nu știam care vor fi".

Greta Neagu Like

Întrebarea zilei Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰