Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Indicele BET, 17 februarie 2026. Bursa de la Bucureşti a deschis pe verde şedinţa de tranzacţionare de marţi

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în creştere şedinţa de marţi, iar rulajul se cifra la 15,41 milioane de lei (3,02 milioane euro), după 30 de minute de la debutul tranzacţiilor.

de Redactia Observator

la 17.02.2026 , 11:12
Bursa de Valori Bucureşti a deschis pe verde şedinţa de tranzacţionare de marţi, 17 februarie 2026 Bursa de Valori Bucureşti a deschis pe verde şedinţa de tranzacţionare de marţi, 17 februarie 2026 - Profimedia

Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o apreciere de 0,81%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o creştere de 0,78%.

Totodată, conform agerpres.ro, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a câştigat 0,95%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, a urcat cu 0,79%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor înregistra o apreciere de 2,11%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, a crescut cu 0,83%.

Articolul continuă după reclamă

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Condmag (+3,85%), SSIF BRK Financial Group (+3,14%) şi Lion Capital (+1,98%).

Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile Vrancart (-8,16%), Electroaparataj (6,79%) şi Prebet (-2,88%).

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

indice bet cota indice bet crestere indice bet
Înapoi la Homepage
Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat cu un pistol şi cu un cuţit, în Centrul Vechi din Bucureşti
Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat cu un pistol şi cu un cuţit, în Centrul Vechi din Bucureşti
Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"
Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"
Giovanni Becali a povestit bătaia din bar cu celebrul cascador Szobi Cseh. „I-am dat o sticlă-n cap!”. Exclusiv
Giovanni Becali a povestit bătaia din bar cu celebrul cascador Szobi Cseh. „I-am dat o sticlă-n cap!”. Exclusiv
Șefa ANM anunță că „urmează cel mai sever episod de iarnă”: Viscol, ninsori și ger
Șefa ANM anunță că „urmează cel mai sever episod de iarnă”: Viscol, ninsori și ger
Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență! Proviziile pe care trebuie să ai în caz de orice calamitate. Anunțul făcut de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență! Proviziile pe care trebuie să ai în caz de orice calamitate. Anunțul făcut de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală?
Observator » Ştiri economice » Indicele BET, 17 februarie 2026. Bursa de la Bucureşti a deschis pe verde şedinţa de tranzacţionare de marţi