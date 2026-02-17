Indicele BET, 17 februarie 2026. Bursa de la Bucureşti a deschis pe verde şedinţa de tranzacţionare de marţi

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în creştere şedinţa de marţi, iar rulajul se cifra la 15,41 milioane de lei (3,02 milioane euro), după 30 de minute de la debutul tranzacţiilor.

Bursa de Valori Bucureşti a deschis pe verde şedinţa de tranzacţionare de marţi, 17 februarie 2026 - Profimedia

Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o apreciere de 0,81%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o creştere de 0,78%.

Totodată, conform agerpres.ro, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a câştigat 0,95%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, a urcat cu 0,79%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor înregistra o apreciere de 2,11%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, a crescut cu 0,83%.

Articolul continuă după reclamă

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Condmag (+3,85%), SSIF BRK Financial Group (+3,14%) şi Lion Capital (+1,98%).

Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile Vrancart (-8,16%), Electroaparataj (6,79%) şi Prebet (-2,88%).

