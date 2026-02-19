20 februarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 20 februarie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 20 februarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 20 februarie

Pe 20 februarie 1547, Eduard al VI-lea este încoronat rege al Angliei la Westminster Abbey. Pe 20 februarie 1798, mareșalul francez Louis Alexandre Berthier îl îndepărtează pe Papa Pius al VI-lea de la putere. Pe 20 februarie 1816, "Bărbierul din Sevilla", de Gioachino Rossini, debutează la Teatro Argentina, cu un fiasco. Pe 20 februarie 1849, Împăratul Austriei, Franz Joseph I, a promulgat o Constituție prin care se recunoaște Transilvaniei o autonomie limitată. Pe 20 februarie 1856 se dă "Legiuirea pentru emanciparea tuturor țiganilor din Principatul Țării Româneşti", document considerat a fi actul de dezrobire a rromilor. Pe 20 februarie 1878, Papa Leon al XIII-lea își începe pontificatul.

Pe 20 februarie 1938 a debutat, la postul de radio București, Maria Tănase, cea care va deveni simbolul cântecului popular românesc. Pe 20 februarie 1938 a fost decretată o nouă Constituție, promulgată la 27 februarie 1938, prin care se introducea dictatura regală a lui Carol al II–lea (1938–1940) și sfârșitul regimului parlamentar. Pe 20 februarie 2006 a fost inaugurată Low Racoviță, prima stație românească din Antarctica.

Nașteri pe 20 februarie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 20 februarie, de la scriitorul român Eugen Barbu, născut pe 20 februarie 1924, sau regizorul american Robert Altman, născut pe 20 februarie 1925, şi până la actorul american Sidney Poitier, născut pe 20 februarie 1927, sau actorul american Peter Strauss, născut pe 20 februarie 1947.

Tot într-o zi de 20 februarie s-au născut şi personalităţi precum politicianul britanic Gordon Brown, născut pe 20 februarie 1951, interpretul român Grigore Leșe, născut pe 20 februarie 1954, fotomodelul şi actriţa americană Cindy Crawford, născută pe 20 februarie 1966, muzicianul american Kurt Cobain, născut pe 20 februarie 1967, Rihanna, cântăreaţă din Barbados, născută pe 20 februarie 1988, sau fotbalistul italian Ciro Immobile, născut pe 20 februarie 1990.

Decese pe 20 februarie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 20 februarie. Dintre acestea amintim pe Papa Martin al V-lea, decedat pe 20 februarie 1431, Regele Carol Emanuel al III-lea al Sardiniei, decedat pe 20 februarie 1773, Iosif al II-lea, împărat al Sfântului Imperiu Romano-German, decedat pe 20 februarie 1790, Alexander Haig, secretar de stat american în perioada 1981-1982, decedat pe 20 februarie 2010, sau fotbalistul german Andreas Brehme, decedat pe 20 februarie 2024.

Tot într-o zi de 20 februarie şi-au pierdut viaţa şi Moș Ion Roată, deputat în Adunarea ad–hoc a Moldovei, decedat pe 20 februarie 1882, scriitorul român Constantin Mille, decedat pe 20 februarie 1927, compozitorul român Gheorghe Dumitrescu, decedat pe 20 februarie 1996, scrimerul român Ionel Drîmbă, decedat pe 20 februarie 2006, sau compozitorul român Costin Cazaban, decedat pe 20 februarie 2009.

