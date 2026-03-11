Indicele ROBOR la 3 luni, 11 martie 2026

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 11 martie 2026, iar cifrele arată că indicele ROBOR la 3 luni este în scădere, în raport cu cifrele date publicităţii în ziua precedentă.

Indicele ROBOR la 3 luni este în scădere, în raport cu ziua precedentă - Profimedia

Concret, rata de referinţă ROBOR cu scadenţă la trei luni este cotată la 5,87, nivel în scădere cu 0,34% faţă de nivelul înregistrat marţi, 10 martie 2026.

Conform reprezentanţilor BNR, ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata de dobândă la care o bancă împrumută lichiditate altor bănci, iar ratele de referintă ROBOR se stabilesc pentru 8 scadențe: O/N (overnight), T/N (tomorrow), 1W (1 săptămană), 1M (1 lună), 3M (3 luni), 6M (6 luni), 9M (9 luni) și 12M (12 luni).

Indicele ROBOR se calculează zilnic și are că referinţă media aritmetică a cotațiilor de dobândă utilizate de zece bănci selectate de BNR.

Articolul continuă după reclamă

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca SUA să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale operaţiuni în Iran? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰