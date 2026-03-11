Accident tragic la Baza Aeriană Borcea, soldat cu moartea unui pilot de F16. Militarul în vârstă de 30 de ani şi-a pierdut viaţa în timp ce încerca să salveze un câine căzut într-un bazin de colectare a apei. Un coleg care era în apropiere a văzut ce se întâmplă şi l-a scos pe pilot de acolo, dar era deja inconştient.

Un accident stupid, așa descriu colegii militarului, ceea ce s-a întâmplat acolo. În apropierea pistei de la baza militară se află un bazin de colectare a apelor cu marginile foarte înclinate și alunecoase.

Pilotul a văzut un câine maidanez care a căzut în acel canal și, fără să știe cât de adâncă e apa, a intrat să-l scoată. Nu a mai reușit să iasă, dar a strigat după ajutor. Strigătele au fost auzite de un coleg care a sărit după el, dar până când a reușit să-l aducă pe uscat, devenise deja inconștient.

800 de ore de zbor

Până la sosirea echipajelor medicale a fost resuscitat chiar de cel care l-a scos din apă, dar nu și-a mai revenit. Capitanul Palferenț Octavian era căsătorit de anul trecut și încă de mic și-a dorit să îmbrace uniforma de pilot. Avea pregătire atât în România, cât și în Statele Unite ale Americii și a acumulat aproximativ 800 de ore de zbor pe diferite aeronave.

Deși era deja un profesionist în domeniu, dorea să continue perfecționarea și să devină instructor de zbor și să piloteze în viitor avioane F-35.

