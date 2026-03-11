Ce forţe militare aduc SUA în România: 500 de soldaţi, avioane de realimentare şi echipamente de supraveghere

Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri, la finalul ședinței CSAT, că în România vor fi dislocate avioane de realimentare, forțe militare și echipamente americane defensive. Românii nu au motive de îngrijorare, a transmis șeful statului. În țara noastră vor ajunge aproximativ 500 de soldați, au declarat surse de la Cotroceni pentru Observator.

Americanii vor trimite în România trupe și echipamente militare americane neofensive, avioane de alimentare în aer, echipamente de supraveghere și de comunicații, în corelație cu scutul de la Deveselu.

Potrivit surselor Observator, în România ar urma să ajungă până la 500 de soldați, iar cel mai repede vor veni avioanele de realimentare în aer, aceasta fiind şi mai mare urgență pentru americani. Cea mai mare parte a tehnicii militare va ajunge la Baza Mihail Kogălniceanu, dar și la Câmpia Turzii.

La Câmpia Turzii vor merge sistemele de observație și culegere de informații, este vorba de drone de supraveghere, nu de avioane radar AWACS, precum și aeronavele de realimentare care nu încap la Kogălniceanu.

Măsura este pentru 90 de zile, ulterior urmând să se ia în calcul prelungirea ei. Sunt excluse echipamente ofensive în momentul actual, adică în țara noastră nu vor ajunge avioane de luptă.

Cotroceniul își dorește ca echipamentele care vor lucra în coordonare cu Deveselu să rămână mai mult timp în țara noastră.

România a luat această decizie pentru a ajuta parteneriatul strategic cu SUA, cel mai important lucru fiind ca țara noastră să fie apărată, au explicat pentru Observator surse de la Cotroceni.

În acest moment, cel mai rău scenariu este ca războiul împotriva Iranului să dureze un an, deși a fost estimat inițial un calendar de 4-6 săptămâni.

În legătură cu eventuale consecințe și amenințări din partea Teheranului, România se afla deja în vizorul Iranului, la fel ca toate țările NATO, potrivit surselor citate.

