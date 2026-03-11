Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Ce forţe militare aduc SUA în România: 500 de soldaţi, avioane de realimentare şi echipamente de supraveghere

Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri, la finalul ședinței CSAT, că în România vor fi dislocate avioane de realimentare, forțe militare și echipamente americane defensive. Românii nu au motive de îngrijorare, a transmis șeful statului. În țara noastră vor ajunge aproximativ 500 de soldați, au declarat surse de la Cotroceni pentru Observator.

de Marius Gîrlaşiu

la 11.03.2026 , 14:23
Ce forţe militare aduc SUA în România: avioane de realimentare în aer şi 500 de soldaţi Soldaţi americani, la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, 31 martie 2023 - Inquam Photos / George Călin

Americanii vor trimite în România trupe și echipamente militare americane neofensive, avioane de alimentare în aer, echipamente de supraveghere și de comunicații, în corelație cu scutul de la Deveselu.

Potrivit surselor Observator, în România ar urma să ajungă până la 500 de soldați, iar cel mai repede vor veni avioanele de realimentare în aer, aceasta fiind şi mai mare urgență pentru americani. Cea mai mare parte a tehnicii militare va ajunge la Baza Mihail Kogălniceanu, dar și la Câmpia Turzii.

La Câmpia Turzii vor merge sistemele de observație și culegere de informații, este vorba de drone de supraveghere, nu de avioane radar AWACS, precum și aeronavele de realimentare care nu încap la Kogălniceanu. 

Articolul continuă după reclamă

Măsura este pentru 90 de zile, ulterior urmând să se ia în calcul prelungirea ei. Sunt excluse echipamente ofensive în momentul actual, adică în țara noastră nu vor ajunge avioane de luptă.

Cotroceniul își dorește ca echipamentele care vor lucra în coordonare cu Deveselu să rămână mai mult timp în țara noastră.

România a luat această decizie pentru a ajuta parteneriatul strategic cu SUA, cel mai important lucru fiind ca țara noastră să fie apărată, au explicat pentru Observator surse de la Cotroceni.

În acest moment, cel mai rău scenariu este ca războiul împotriva Iranului să dureze un an, deși a fost estimat inițial un calendar de 4-6 săptămâni.

În legătură cu eventuale consecințe și amenințări din partea Teheranului, România se afla deja în vizorul Iranului, la fel ca toate țările NATO, potrivit surselor citate. 

Marius Gîrlaşiu
Marius Gîrlaşiu Like

Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell.

sua romania razboi iran mihail kogalniceanu campia turzii drone realimentare avioane supraveghere
Înapoi la Homepage
Ce a putut spune fiul lui Ion Ţiriac despre bani! Declaraţiile unui miliardar care spun totul despre caracterul său
Ce a putut spune fiul lui Ion Ţiriac despre bani! Declaraţiile unui miliardar care spun totul despre caracterul său
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Gheorghe Mustață, reacție dură după ce meciul FCSB – Metaloglobus a fost mutat de trei ori: „Suporterii n-au nicio putere!”
Gheorghe Mustață, reacție dură după ce meciul FCSB – Metaloglobus a fost mutat de trei ori: „Suporterii n-au nicio putere!”
SUA au cerut dislocarea în România de trupe și „echipamente non-cinetice”. AUR vrea să boicoteze votul de aprobare
SUA au cerut dislocarea în România de trupe și „echipamente non-cinetice”. AUR vrea să boicoteze votul de aprobare
Dana Marijuana, prima reacție după moartea Gianinei Gheorghiu. Lacrimi și durere, după ce rapperița s-a stins la 37 de ani
Dana Marijuana, prima reacție după moartea Gianinei Gheorghiu. Lacrimi și durere, după ce rapperița s-a stins la 37 de ani
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteți de acord ca SUA să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale operaţiuni în Iran?
Observator » Ştiri politice » Ce forţe militare aduc SUA în România: 500 de soldaţi, avioane de realimentare şi echipamente de supraveghere