Caz revoltător descoperit într-o localitate din Mehedinţi. O copilă de 13 ani a fost victima abuzurilor sexuale ale unui bărbat de 51 de ani. Anchetatorii au aflat că ororile ar fi început în urmă cu doi ani. Violatorul a fost acum arestat preventiv.

Totul ar fi început în luna mai 2023, atunci când bărbatul în vârstă de 51 de ani ar fi început să întrețină relații sexuale cu minora, atunci în vârstă de numai 10 ani. A fost scos la iveală faptul că aceste lucruri s-ar fi întâmplat în mod repetat timp de 2 ani. Minora locuiește împreună doar cu mama sa, iar autoritățile precizează că nici ea și nici bărbatul nu au probleme de sănătate.

Faptele ar fi ieșit la iveală în cursul zilei de ieri, când minora în vârstă de 13 ani, ar fi povestit mamei sale toate cele întâmplate. În urma probelor administrate, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar mai apoi instanța a decis plasarea în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.

În prezent, minora se află în grija psihologilor și primește consiliere.

Articolul continuă după reclamă

Diana Severin Like Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca SUA să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale operaţiuni în Iran? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰