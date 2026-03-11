Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Bărbat de 51 de ani din Mehedinţi, reținut după ce ar fi abuzat o minoră de 10 ani pe parcursul a doi ani

Caz revoltător descoperit într-o localitate din Mehedinţi. O copilă de 13 ani a fost victima abuzurilor sexuale ale unui bărbat de 51 de ani. Anchetatorii au aflat că ororile ar fi început în urmă cu doi ani. Violatorul a fost acum arestat preventiv.

de Diana Severin

la 11.03.2026 , 14:15

Totul ar fi început în luna mai 2023, atunci când bărbatul în vârstă de 51 de ani ar fi început să întrețină relații sexuale cu minora, atunci în vârstă de numai 10 ani. A fost scos la iveală faptul că aceste lucruri s-ar fi întâmplat în mod repetat timp de 2 ani. Minora locuiește împreună doar cu mama sa, iar autoritățile precizează că nici ea și nici bărbatul nu au probleme de sănătate.

Faptele ar fi ieșit la iveală în cursul zilei de ieri, când minora în vârstă de 13 ani, ar fi povestit mamei sale toate cele întâmplate. În urma probelor administrate, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar mai apoi instanța a decis plasarea în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.

În prezent, minora se află în grija psihologilor și primește consiliere.

Articolul continuă după reclamă
Diana Severin
Diana Severin Like

Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe.

mehedinti barbat abuz sexual minora ancheta
Înapoi la Homepage
Ce a putut spune fiul lui Ion Ţiriac despre bani! Declaraţiile unui miliardar care spun totul despre caracterul său
Ce a putut spune fiul lui Ion Ţiriac despre bani! Declaraţiile unui miliardar care spun totul despre caracterul său
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Gheorghe Mustață, reacție dură după ce meciul FCSB – Metaloglobus a fost mutat de trei ori: „Suporterii n-au nicio putere!”
Gheorghe Mustață, reacție dură după ce meciul FCSB – Metaloglobus a fost mutat de trei ori: „Suporterii n-au nicio putere!”
SUA au cerut dislocarea în România de trupe și „echipamente non-cinetice”. AUR vrea să boicoteze votul de aprobare
SUA au cerut dislocarea în România de trupe și „echipamente non-cinetice”. AUR vrea să boicoteze votul de aprobare
Dana Marijuana, prima reacție după moartea Gianinei Gheorghiu. Lacrimi și durere, după ce rapperița s-a stins la 37 de ani
Dana Marijuana, prima reacție după moartea Gianinei Gheorghiu. Lacrimi și durere, după ce rapperița s-a stins la 37 de ani
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteți de acord ca SUA să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale operaţiuni în Iran?
Observator » Evenimente » Bărbat de 51 de ani din Mehedinţi, reținut după ce ar fi abuzat o minoră de 10 ani pe parcursul a doi ani