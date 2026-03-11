Trei români, arestați în Italia după o urmărire cu mașini. Au încercat să dea o spargere într-o locuință

Trei români au fost arestați în Italia, după o urmărire ca în filme cu mașini. Aceștia au încercat să dea o spargere într-o locuință din Treviso, dar au fost descoperiți de proprietar, iar de aici a început întreaga nebunie.

Alarma a fost dată, după ce un bărbat a anunțat că a găsit patru persoane cu fețele acoperite în interiorul casei sale. Presupușii hoți, odată descoperiți, au fugit cu un BMW înainte de a mai apuca să fure ceva, scrie tribunatreviso.

Urmărire ca în filme

Mașinile de poliție au început imediat căutările, iar la scurt timp au văzut vehiculul suspect pe Via Noalese, lângă aeroport. A început o urmărire ca în filme, care s-a încheiat lângă șoseaua de centură.

Articolul continuă după reclamă

În interiorul vehiculului, ofițerii au găsit trei persoane: o femeie din România de 34 de ani, fără cazier și doi cetățeni români, de 42 și 43 de ani, ambii cu condamnări pentru furt. În timpul percheziției, au găsit și confiscat cagule, un cuțit, o pereche de cătușe de oțel și numeroase unelte de spargere. De asemenea, în vehicul a fost găsită și o insignă a poliției române, deținută de șofer.

Cei trei au fost predați autorităților judiciare. Comisarul de poliție din Treviso a emis, de asemenea, o măsură preventivă împotriva celor doi bărbați cu antecedente penale, prin care li se interzice accesul în municipiu timp de patru ani.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca SUA să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale operaţiuni în Iran? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰