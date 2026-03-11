Oana Țoiu: Peste 5.700 de români au fost aduși în siguranță din zona conflictului

Antena Meniu Search
Peste 5.700 de cetățeni români au revenit în siguranță în țară din zona conflictului din Orientul Mijlociu, iar până acum nu există informații despre români răniți sau victime ale războiului, a declarat ministrul de Externe, Oana Țoiu, potrivit Agerpres.

de Luca Bădilă

la 11.03.2026 , 13:58
"În ce priveşte evoluţiile din Orientul Mijlociu, suntem într-un moment în care a trecut vârful crizei, cel puţin din perspectiva cererilor cetăţenilor români de asistenţă. În acest moment, peste 5.700 de cetăţeni români au ajuns înapoi în siguranţă pe teritoriul României. Reluăm cea mai importantă informaţie pe care o comunicăm zilnic către publicul general şi anume, din cererile de asistenţă consulară şi sesizările pe care le primim de la autorităţile ţărilor din regiune, până în acest moment nu avem informaţii despre niciun român rănit, nu avem informaţii despre niciun român care să fie victima conflictului. Şi acesta este cel mai important lucru", a declarat Oana Ţoiu la Palatul Parlamentului.

Ministrul a precizat că siguranța cetățenilor români rămâne principala prioritate a Ministerului Afacerilor Externe.

Un nou zbor de evacuare pentru românii vulnerabili din Emirate și Oman

"În privinţa zborurilor de evacuare, care reamintim că sunt organizate pentru grupurile vulnerabile care nu pot opta pentru opţiunile comerciale disponibile sau care au un grad de urgenţă semnificativ din perspectiva duratei pe care o mai pot petrece în spaţiul respectiv, o să avem şi mâine seară un zbor de evacuare prin mecanismul Rescue. Va fi un zbor dedicat ultimilor cetăţeni care sunt în categoriile vulnerabile din spaţiile Abu Dhabi, Dubai şi Oman", a menţionat Ţoiu.

Șefa diplomației române a oferit detalii despre organizarea următorului zbor de evacuare.

"Cota alocată pentru acest zbor de evacuare este de 130 de locuri. În acest moment, colegii din echipele consulare din spaţiile respective contactează pe cei care s-au înscris pe platformele formale anunţate de Ministerul Afacerilor Externe, cu detalii privind acest grad de vulnerabilitate - copiii, minorii, în special minorii de vârste mici, rămân prioritate în ceea ce priveşte cazurile medicale. Mai avem un număr limitat de cazuri medicale care n-au fost incluse în zborurile anterioare", a completat Oana Ţoiu.

