Indicele ROBOR la 3 luni, 12 martie 2026

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 12 martie 2026, iar cifrele arată că indicele ROBOR la 3 luni este în staţionare, în raport cu cifrele date publicităţii în ziua precedentă.

Concret, rata de referinţă ROBOR cu scadenţă la trei luni este cotată la 5,87, nivel similar cu nivelul înregistrat miercuri, 11 martie 2026.

Conform reprezentanţilor BNR, ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata de dobândă la care o bancă împrumută lichiditate altor bănci, iar ratele de referintă ROBOR se stabilesc pentru 8 scadențe: O/N (overnight), T/N (tomorrow), 1W (1 săptămană), 1M (1 lună), 3M (3 luni), 6M (6 luni), 9M (9 luni) și 12M (12 luni).

Indicele ROBOR se calculează zilnic și are că referinţă media aritmetică a cotațiilor de dobândă utilizate de zece bănci selectate de BNR.

