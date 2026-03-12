Antena Meniu Search
Indice BET, 12 martie 2026. Bursa de la Bucureşti a deschis în scădere şedinţa de joi

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis pe roşu şedinţa de joi, 12 martie 2026, cifrele aratând că indicele BET este în scădere, faţă de cifrele prezentate în ziua precedentă.

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în scădere pe toţi indicii şedinţa de joi, iar rulajul se cifra la 10,3 milioane de lei (2 milioane de euro), după 45 de minute de la debutul tranzacţiilor.

Conform agerpres.ro, indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o depreciere de 0,20%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o scădere de 0,21%.

Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a pierdut 0,18%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, s-a depreciat cu 0,30%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor consemna o depreciere de 0,46%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, înregistra un recul cu 0,29%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Armătura (+5,29%), Romcarbon (+3,09%) şi Transgaz (+2,06%).

Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile Vrancart (-6,83%), Fondul Proprietatea (-4,32%) şi SSIF BRK Financial Group (-2,71%).

