Cu scumpirile din ultima vreme, multe alimente pe care înainte le cumpăram zilnic au ajuns să fie considerate un lux. Este și cazul cartofilor noi, care în piețe costă acum cât zece kilograme de cartofi obișnuiți.

Primii cartofi noi au apărut deja în piețele din Timișoara, dar la ora actuală sunt considerați produse de lux. Însă, față de sâmbătă, de când analizăm prețul, sunt cu 5 lei mai ieftini. Dacă sâmbătă erau 40 de lei în Timișoara, acum îi găsim cu 35 de lei – cartofi aduși din Ungaria. Iar despre cât de căutați sunt, chiar dacă au aceste prețuri, ne povestește acum Andreea Adăescu.

Iulia Pop: Ce înseamnă cartofii de lux pentru oamenii care vă caută aici? Sunt într-adevăr un astfel de produs de lux? Putem vorbi de cartofi ca un produs de lux?

Andreea Adăescu: Dacă un produs de lux, totdeauna la început așa a fost considerat, care se mănâncă la început doar de poftă, în cantități mai mici, mai moderate, iar când încep să se ieftinească atunci începem să mâncăm mai domnește.

Iulia Pop: Acum sunt 35 de lei, dar de la ce valoare au apărut cartofii?

Andreea Adăescu: Cred că 60 de lei, 60-55 sigur. Aia a fost prima strigare la ei. Iar acum, încet, încet tot scad. Sigur și săptămâna care vine vor scădea. […] Noi am adus în prima zi cartofii noi, pentru că ne-au cerut clienții. Am și discutat cu ei și le-am explicat de ce nu îi am încă, pentru că prețurile sunt prea sus. Și când le-am spus că sunt 45-50 de lei, au zis: "mai așteptăm". Și acum, dacă au mai scăzut, este un preț mai rezonabil și un pic de poftă acolo merită încercat.

Un preț mai rezonabil înseamnă că un kilogram de cartofi este echivalent cu aproape 10 kg de cartofi vechi sau aproape 2 kg de carne, dar chiar și așa, clienții încearcă să cumpere măcar pentru a-și face pofta. Și pot fi asociați, ne spuneau puțin mai devreme oamenii de aici, cu celebrele cireșe, dar în momentul în care vor apărea pe tarabe vor avea un preț din trei cifre – mai exact, 250 de lei este valoarea cu care vom găsi cireșele pe tarabe în curând.

