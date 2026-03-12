Rusia face apel la SUA și Israel să înceteze atacurile asupra Iranului şi să se pună la masa negocierilor

Rusia a făcut apel joi la Israel și SUA să înceteze loviturile asupra Iranului și să reia dialogul, potrivit Reuters .

"Rusia va continua să ia măsuri pentru a pune capăt cât mai curând escaladării din Orientul Mijlociu și pentru a rezolva orice divergențe prin mijloace pașnice", a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, în fața jurnaliștilor.

Oficialul rus a susținut, citând autoritățile de la Teheran, că numărul victimelor civile provocate de atacurile Statelor Unite și Israelului este foarte ridicat: "Potrivit autorităților iraniene, numărul victimelor din rândul populației civile, ca urmare a acțiunilor militare ilegale ale Washingtonului și Tel Avivului, se ridică la mii", a adăugat Zaharova.

