ISJ Cluj face apel către părinţi să nu mai aglomereze copiii în şcolile din zona centrală

Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Cluj a anunţat începutul înscrierilor pentru clasa pregătitoare în anul şcolar 2026-2027 și le recomandă părinţilor să ia în considerare și școlile din cartiere, care, datorită modernizărilor recente, oferă adesea condiţii mai bune decât unităţile din centrul orașului. Autoritățile subliniază importanța alegerii unei școli potrivite pentru copil, pe baza informațiilor despre infrastructură, facilități și oferta educaţională.

ISJ face apel către părinţi să nu mai aglomereze copiii în şcolile din zona centrală - Sursa: Profimedia

"Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare este o etapă importantă în viaţa familiilor, de aceea recomand părinţilor să se informeze cu privire la calendarul înscrierii, la circumscripţiile şcolare, la criteriile specifice de departajare elaborate de unităţile de învăţământ, să consulte site-urile şcolilor şi să se informeze din materialele de promovare cu privire la oferta educaţională şi la facilităţile oferite de către unităţile de învăţământ, astfel încât să aleagă, informaţi, unitatea de învăţământ la care îşi vor înscrie copiii. În foarte multe situaţii, şcolile de cartier, din proximitatea locuinţei, oferă condiţii mult mai bune în ceea ce priveşte infrastructura şcolară, datorită lucrărilor de modernizare şi de reabilitare efectuate de Primăria municipiului Cluj-Napoca, astfel încât nu se justifică eforturile pe care părinţii le fac de a găsi soluţii pentru a înscrie copiii în şcolile din zona centrală a oraşului, aglomerând unităţile de învăţământ şi programul copiilor", a declarat inspectorul şcolar general al judeţului, Marinela Marc, într-un comunicat transmis joi de instituţie.

Potrivit sursei citate, în clasa pregătitoare sunt înscrişi copiii care au urmat învăţământul preşcolar şi împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2026. Pentru motive întemeiate, cum ar fi: boala, lipsa infrastructurii la nivel local, domiciliul temporar în străinătate, se pot înscrie în clasa pregătitoare şi copiii care nu au urmat învăţământul preşcolar.

Copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2026, inclusiv, pot fi înscrişi în clasa pregătitoare în baza unei recomandări (dacă au frecventat grădiniţa), respectiv a unei evaluări (dacă nu au frecventat grădiniţa sau se întorc din străinătate) în vederea înscrierii în învăţământul primar. Evaluarea copiilor aflaţi în această situaţie se va face în perioada 16 - 30 martie 2026.

Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2026, inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, în anul şcolar 2026-2027, sau ai celor pentru care nivelul de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, vor fi consiliaţi în vederea înscrierii copiilor la grădiniţă, în grupa mare

