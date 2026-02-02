Antena Meniu Search
Indicele ROBOR la 3 luni, 2 februarie 2026

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 2 februarie 2026, iar cifrele arată că indicele ROBOR la 3 luni staţionează, în raport cu cifrele date publicităţii la sfârşitul săptămânii trecute.

de Redactia Observator

la 02.02.2026 , 13:42
Indicele ROBOR la 3 luni staţionează pe 2 februarie 2026

Concret, rata de referinţă ROBOR cu scadenţă la trei luni este cotată la 5,87, aceeaşi precum cota dată publicităţii la cursul valutar de vineri, 30 ianuarie 2026.

Conform reprezentanţilor BNR, ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata de dobândă la care o bancă împrumută lichiditate altor bănci, iar ratele de referintă ROBOR se stabilesc pentru 8 scadențe: O/N (overnight), T/N (tomorrow), 1W (1 săptămană), 1M (1 lună), 3M (3 luni), 6M (6 luni), 9M (9 luni) și 12M (12 luni).

Indicele ROBOR se calculează zilnic și are că referinţă media aritmetică a cotațiilor de dobândă utilizate de zece bănci selectate de BNR.

