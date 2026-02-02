Au venit facturile la gaze pe luna ianuarie cu temerile noastre confirmate negru pe alb: avem de plată cu zeci, chiar sute de lei mai mult faţă de anul trecut. Şi cel mai bine se vede asta la locuinţele care nu sunt izolate şi în cazul celor care stau la casă.

În comparaţie cu anul trecut, vorbim despre o creştere de cel puţin 30% la costurile pentru gaze naturale. Au de plătit mai mult în special oamenii din locuinţele care nu sunt izolate.

Dacă vorbim despre un apartament izolat, aici factura a crescut în medie cu 100-200 de lei. Dar dacă vorbim despre un apartament care nu este izolat, aici costurile au crescut cu 200 şi până la 400 de lei.

Ne uităm la o factură pentru un apartament de trei camere din Capitală, dacă în ianuarie 2025, factura a fost de 309 lei, acum a ajuns la 412 lei. Consumul de gaz a crescut pentru că a fost mai frig în această iarnă. În plus, iarna trecută, furnizorii de gaze ofereau preţuri care erau sub plafonul de 31 de bani/kWh.

Ne aşteptăm ca în continuare să plătim mai mult, pentru că este destul de frig afară şi nu uităm nici de faptul că din această primăvară dispare plafonarea la gaze naturale, piaţa va fi liberalizată, aşa că preţurile automat vor creşte.

