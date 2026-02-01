Taxele ne taie pofta de sucuri! Accizele şi TVA-ul mai mari din ultimii doi ani ne-au făcut să bem mai puţine băuturi răcoritoare. Vânzările au scăzut cu 10%, se plâng producătorii. Paradoxal, la fel de scumpe sunt şi sucurile zero zahăr, care nu sunt accizate.

Sunt vremuri acre pentru industria răcoritoarelor. Din 2023 si pana acum, pentru o băutură cu zahăr, taxele s-au mărit de 3 ori, iar o sticlă de suc ne costă cu până la 50% mai mult, în funcţie de ambalaj.

În ultimii 2 ani, un litru de suc s-a majorat în medie cu 1,2 lei şi asta a dus la scăderea consumului cu 10% mai mic, spun specialiştii. Inclusiv sucurile fără zahăr s-au scumpit. Nu e o diferenţă foarte mare acum, pentru că un suc cu zahăr ne costă 6,35 bani, iar aceeaşi variantă diet ne costă 6 lei şi 10 bani.

"În afară de faptul că TVA-ul s-a mărit pentru toate categoriile de produse, vorbim şi de preţul la energie electrică şi toate celelate materii prime care intră în producţia unei bături răcoritoare şi bineînţeles şi costul ambalajului", a explicat Alice Nechita, preşedinta ANBR.

Mulţi caută alternative. "Clienţii care vin în restaurant preferă să ia o bere, ape, sau freshuri decât un suc. Şi cel mai drastic au scăzut vânzările pentru acasă la băuturi, nu se mai comandă absolut deloc", a declarat Steluţa Chiru, manager restaurant.

"Cine preferă un suc cu zahăr sau un fresh îl va cumpăra în continuare, dar există o tendinţă spre produsele slab alcoolizate. 10-15-20 de lei cidru, bere slab alcoolizată. Tendinţa este de un an jumătate doi şi creşte puţin câte puţin", a declarat Bogdan Iliescu, proprietar magazin de băuturi.

În România sunt 18 fabrici de băuturi răcoritoare. Peste jumătate din producţie merge la export. "Arată de fapt că industria de băuturi creează aproape 1% din PIB, angajează direct 10.000 de oameni şi prin partenerii săi până la 60.000 de oameni", a declarat Dragoş Mănescu, director executiv Asociaţia Naţională pentru Băuturi Răcoritoare.

Un român consumă, în medie, 20 de kilograme de zahăr pe an, în scădere cu aproximativ 5 kilograme față de anii anteriori.

